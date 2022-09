Klinikum Landsberg: Die Grünen haben einige Fragen an den Landrat

Am Klinikum Landsberg gibt es seit einigen Wochen Wirbel. Jetzt fordern die Grünen im Kreistag Antworten von CSU-Landrat Thomas Eichinger.

"In den letzten Wochen werden wir vermehrt von Bürger*innen zur Situation in unserem Kreisklinikum angesprochen. Unterschriftenaktionen, Kündigungen von Ärzten, kritische Berichte aus der Mitarbeiterschaft sowie Stellungnahmen des Geschäftsführers über die Presse zeichnen kein gutes Bild für die Öffentlichkeit", heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen-Fraktion im Landsberger Kreistag.

Zuletzt hatte es Kritik an Klinik-Vorstand Marco Woedl gegeben. Wie unsere Zeitung außerdem berichtet hatte, gibt es Unzufriedenheit in der Belegschaft. Deshalb argumentieren die Grünen: "Die Reputation unseres Klinikums leidet massiv, die Kündigungswelle scheint nicht mehr aufhaltbar. Gleichzeitig stehen in den nächsten Monaten Entscheidungen zu großen In-vestitionsvorhaben im Kreisklinikum an, die sich auch in den Haushaltsberatungen widerspiegeln werden."

Die Grünen wollen Antworten zur Sitaution am Klinikum Landsberg

Deshalb bittet die Fraktion, dass in der nächsten öffentlichen Kreistagssitzung am 27. September Landrat Thomas Eichinger ( CSU) eine Stellungnahme abgibt. Fernen bittet sie um einen Sachstandsbericht zu den geplanten Investitionsmaßnahmen, zur Personalsituation und den Veränderungen in der Ärzteschaft, zur Reputation, Akzeptanz und Wirksamkeit der Geschäftsführung im eigenen Haus.

Unsere Redaktion berichtet heute im Tagesverlauf mit einem Hintergrundartikel und einem Kommentar zu einer Verwaltungsratssitzung, die derzeit für Diskussionen sorgt. Wir haben dazu mit allen Beteiligten gesprochen. (AZ)

