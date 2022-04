Klinikum Landsberg lockert Regeln für Besucher

Gute Nachrichten für Patientinnen und Patienten und deren Angehörige. Das Klinikum Landsberg lockert die Regelungen für Besucherinnen und Besucher.

Die Besucherregelung im Klinikum Landsberg wird nun etwas gelockert. In den vergangenen Monaten galt wegen Corona ein absolutes Besuchsverbot – ab Donnerstag, 7. April, sind Besuche wieder gestattet, allerdings weiterhin mit Einschränkungen. Das teilte das Klinikum am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Der Ärztliche Direktor Dr. Hubert Meyrl erklärt: „Die weiterhin hohen Infektionszahlen mit Covid-19 sowie die behördlichen Vorgaben erfordern zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter eine angepasste Besuchsregelung.“

Ab Donnerstag gilt im Klinikum Folgendes: Jeder Patient darf pro Tag nur einen Besuch von einer Kontaktperson bekommen – und zwar täglich in einem Zeitkorridor von 14 bis 18 Uhr. Die Besuchszeit darf eine Stunde nicht überschreiten - die Besuche sollen generell auf das unbedingt notwendige Minimum reduziert werden.

Weiter gilt: Nur gesunde Personen dürfen das Klinikum betreten und müssen sich vorher im Eingangsbereich einem Gesundheitscheck unterziehen, Fragen zu ihrem Gesundheitsstatus schriftlich beantworten und einen gültigen negativen Coronatest vorweisen (Gültigkeit Antigen-Schnelltest: 24 Stunden, PCR-Test: 48 Stunden).

Diese Regeln gelten am Klinikum Landsberg

Zudem gelten weiter die strikten Covid-19-Hygieneregeln für alle Besucher: Das Tragen einer FFP-2 Maske im ganzen Klinikum, Händedesinfektion und ein nötiger Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern.

Ausnahmen dieser angepassten Besucherregelung sind:

Angehörige von Patienten am Ende ihres Lebens (Palliativpatienten, Sterbende). Für sie gilt kein festgelegter Zeitkorridor.

Wöchnerinnen und Kinder – können täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

Die oben aufgeführten Regeln (symptomfreie Besucher, Testnachweise und strikte Hygieneregeln) gelten auch hier entsprechend.

Hintergrund für die neuen Besuchsregelungen sind die weiterhin hohen Infektionszahlen, zusammen mit den Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege (16.BayIfSMV vom 1.4.2022). (lt)