Landsberg

vor 32 Min.

Klinikum Landsberg: Zwist im Verwaltungsrat sorgt für Unruhe

Plus Der Zwist im Verwaltungsrat des Klinikums sorgt für Unruhe. Der Landrat spricht von "Verleumdung". Wie es um die Aufklärung der Vorgänge steht.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Der Zwist im Verwaltungsrat mit gegenseitigen Schuldzuweisungen beschäftigt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landsberger Klinikum ebenso wie die Kreisrätinnen und Kreisräte. Auch wenn alle Seiten beteuern, sich zum Wohle des Klinikums an einen Tisch setzen zu wollen, lassen ihre Handlungen anderes vermuten. Die Kritiker des Verwaltungsratsvorsitzenden Thomas Eichinger ( CSU) wollen sich an die Rechtsaufsicht wenden und der Landrat spricht in den sozialen Medien offen von "Verleumdung".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen