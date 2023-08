In drei Jahren um die Welt: Paar aus der Region geht auf große Segeltour

Plus Jonas Wilharm aus Landsberg und Jennifer Wiedemann aus Klosterlechfeld erfüllen sich ihren Traum. Das Paar lernt sich beim Projekt „Klassenzimmer unter Segeln“ kennen.

Jennifer Wiedemann und Jonas Wilharm sind 20 Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen. Kennengelernt hat sich das Paar – sie stammt aus Klosterlechfeld, er aus dem Landsberger Ortsteil Reisch – aber im hohen Norden Deutschlands wegen ihrer gemeinsamen Leidenschaft, dem Segeln. Am 3. September brechen sie in Bremerhaven zur Weltumseglung auf, weil Wilharms Großeltern dort leben. Drei Jahre haben sie für ihre Reise eingeplant. Mit unserer Redaktion haben sie über die lange Vorbereitungszeit, Vorfreude, Herausforderungen und Traumziele gesprochen und warum ihre bisherigen Jobs ihn dabei zugutekommen könnten.

Die beiden sind seit vier Jahren zusammen. Kennengelernt haben sie sich beim Projekt „Klassenzimmer unter Segeln“, bei dem ausgewählte Schüler sechs Monate unterwegs sind, die sie betreuten. Zweimal haben die beiden in dem Rahmen bereits den Atlantik überquert. Der Verein, der das Angebot organisiert und aus dem sich die Mannschaft rekrutiert, hat 500 Mitglieder. Die heute 29-jährige Jennifer Wiedemann durfte als Zehntklässlerin schon einmal mitfahren. Was sie nachhaltig geprägt hat.