Landsberg

18:09 Uhr

Knapp 200 Absolventen feiern ihren Abschluss an den Beruflichen Schulen

Bei der Abschlussfeier der Beruflichen Schulen in Landsberg wurde an 27 Absolventinnen und Absolventen der Staatspreis verliehen.

Plus 193 Absolventinnen und Absolventen der Beruflichen Schulen in Landsberg feiern den Abschluss der Winterprüfungen. Mehrere Auszeichnungen werden vergeben.

Von Hertha Grabmaier

"Zu euren Ehren, sind all die Ehrengäste gekommen", so begrüßten die Moderatorinnen Vivien Protopapa und Sabile Huljenaj, beide aus der BK 12, die Absolventinnen und Absolventen der Winterprüfung des Schuljahres 2022/2023, zusammen mit ihren Familien, Lehrern sowie Vertretern der Banken, der Kreishandwerkerschaft, der Stadt und des Landkreises in der Aula der Beruflichen Schulen.

