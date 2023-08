Landsberg

Könnte Alfons Schuhbeck in der JVA Landsberg weiter als Koch arbeiten?

Luftaufnahme der Justizvollzugsanstalt in Landsberg. Wird Starkoch Alfons Schuhbeck hier bald seine Haftstrafe absitzen?

Plus Der Vollstreckungsplan in Bayern legt nahe, dass Alfons Schuhbeck seine Haftstrafe in Landsberg absitzen wird. Dort sind mehr als genug Plätze frei.

Von Dominik Stenzel

Gibt es bald den nächsten äußert prominenten Insassen im Landsberger Gefängnis? Der Vollstreckungsplan für den Freistaat Bayern legt nahe, dass dort der zu einer Haftstrafe verurteilte TV-Koch Alfons Schuhbeck bald eine Zelle beziehen könnte. Zumindest an der Frage der Auslastung sollte es nicht scheitern. Wie Anstaltsleiterin Monika Groß auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ist die JVA Landsberg momentan sogar "unterbelegt".

Im Oktober 2022 war Schuhbeck vom Münchner Landgericht wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 2,3 Millionen Euro zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Seine Revision hat der Bundesgerichtshof abgelehnt. Wann der Spitzenkoch seine Strafe antreten muss, hängt jetzt von der Münchner Staatsanwaltschaft ab. Sie muss Alfons Schuhbeck gemäß Gesetz offiziell die sogenannte Ladung zum Haftantritt zukommen lassen.

