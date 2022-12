Landsberg

Kommt der Rettungswagen im Notfall durch die Breslauer Straße?

Plus Derzeit wird die Breslauer Straße in Landsberg baulich umgestaltet. Die Rettungsdienste haben damit ein Problem.

Die Arbeiten an der Breslauer Straße im Landsberger Westen sind vorerst beendet. Und damit auch die mobile Ampelanlage, die so manchen kleinen Stau verursacht hat. Dass dann auch Rettungswagen und Notarzt nicht mehr weiterkamen, war Thema in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Und mit den nun errichteten Mittelinseln könnte das auch künftig zum Problem werden, wenn im Notfall nicht mehr überholt werden kann.

