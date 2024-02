Komödie in Landsberg: Drei Freundschaften auf dem Prüfstand

Plus Das Münchner Hofspielhaus zeigt „Kunst“ von Yasmina Rezadas. Es führt das Publikum in die komplexen Abgründe menschlicher Beziehungen.

Die Kontroverse ist so alt wie die moderne Kunst: Ist das Kunst oder kann das weg? Die Komödie „Kunst“ der zeitgenössischen französischen Autorin Yasmina Reza von 1994 ist jetzt schon ein Klassiker mit Welterfolg. Kein Wunder, dass das Landsberger Stadttheater wieder einmal aus allen Nähten platzte, als dieses scharfzüngige und unterhaltsame Stück auch noch in einer Inszenierung des für seine gelungenen Inszenierungen bekannten Münchner Hofspielhauses auf dem Programm stand.

Drei Freunde, ein Bild. Serge (Leon Sandner), Dermatologe und mittelwohlhabend, hat sich für eine verrückte Geldsumme ein Bild eines angesagten Künstlers gekauft. Es zeigt weiße Streifen auf weißem Grund. Marc (Markus Beisl), Intellektueller und vermutlich weniger wohlhabend, bricht angesichts des Bildes und des Preises in Gelächter aus – in das Serge nicht einstimmt. Beide sind verletzt, ihre Freundschaft ist ernsthaft gestört, doch es gibt ja noch Yvan (Michael A. Grimm) – einen gemütlichen, harmlosen und erfolglosen Typen, der die Vermittlerrolle zwischen beiden hat und immer um Ausgleich, Frieden und Harmonie bemüht ist.