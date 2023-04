Konzert der Realschulen führt auf eine Reise durch Europa

Drei Realschulen und die Fachoberschule Landsberg veranstalten ein gemeinsames Konzert. Die vielen Proben haben sich gelohnt.

Sogar Stühle mussten noch aus dem Stuhllager geholt werden, bevor die 90 Musikerinnen und Musiker die Bühne betraten. Das so begehrte Konzert wurde im Rahmen einer Kooperation der Realschulen aus Kaufering, Landsberg und Schongau sowie der Fachoberschule Landsberg in fünf Probentagen an der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf erarbeitet. Dabei ging es auf eine musikalische Reise durch Europa.

Mit "Alpine Inspirations" wurde das Konzert unter dem Motto "Europa" eröffnet. Dabei wurden die zahlreichen Zuhörer auf eine Wanderung durch die Berge mitgenommen. "Der Anstieg ist zu Beginn zwar schön, birgt jedoch auch viele Gefahren", so Vivien Härtig von der Johann-Winklhofer-Realschule (JWR), die durch das Programm führte. Dies wurde in der Musik deutlich hörbar, was die jungen Musiker sicher und klangmassiv dem Publikum präsentierte. Bei "Mountain Wind" überzeugte das junge Orchester mit einer gefühlvollen Ballade, ehe mit "Norway Impressions" die wunderschöne Landschaft Norwegens mit ihren Facetten vom Sognefjord bis hin zur Hauptstadt Oslo musikalisch vorgestellt wurde. Kurz vor der Pause wurde das Publikum mit der "Mazury Rhapsody" nach Polen entführt, wo neben der Polka und er Polonaise auch die Mazurka ein typischer Tanz ist.

Im zweiten Konzertteil geht es zunächst nach Spanien

Der zweite Konzertteil wurde stolz, aber dennoch tänzerisch mit "Cataluña" eröffnet. Das spanische Flair wurde durch die Klarinetten dargestellt und rhythmisch durch das Schlagzeug mit klangvollen Kastagnetten unterstützt. Die nächsten beiden Stücke führten das Publikum auf die britische Insel. Während eine Reise nach Crimond mit dem Stück "Crith Mhonadh" angetreten wurde, erzählte das durch Simon & Garfunkel berühmt gewordene traditionelle englische Volkslied "Scarborough Fair" eine tragische Liebesgeschichte.

Der letzte Halt der Reise durch Europa war eine irische Burg. Fanfaren spiegelten die mächtige Burg über den grünen Feldern und Wiesen wider. Der Burgherr und seine zwei Söhne schauen über das Land, doch der Krieg lässt nicht lange auf sich warten. Mächtige und schwierige Bassläufe in Verbindung mit massivem Schlagwerk spiegelten dies wider.

Ovationen für die Musikerinnen und Musiker

Mit Ovationen wurden die Musiker von den Besuchern bedacht. Die Schulleiter bedankten sich bei den Eltern. Ein weiterer Dank galt den Helfern hinter der Bühne, den neun begleitenden Lehrkräfte sowie den drei Dirigenten Alexander Kaltner, Gerhard Böck und Tobias Roth, welche die Gesamtleitung des Orchesters hatten. Katalin Lutzenberger, kommissarische Schulleiterin an der JWR, bedankte sich bei der Frank Hirschvogel Stiftung, die seit vielen Jahren das Schulorchester großzügig finanziell unterstützt.

Ohne Zugaben durften die Schulorchester die Bühne jedoch nicht verlassen. Mit "The Final Countdown" der Rockband "Europe" und dem Finale der 9. Sinfonie von Beethoven wurde das Konzert mit zwei weiteren Höhepunkten beendet. (AZ)