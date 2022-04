Konzert der Stadtjugendkapelle: Das Publikum wird in Landsberg mitgerissen

Plus Nach der langen Corona-Pause treten Musikschulblasorchester und Stadtjugendkapelle im Landsberger Sportzentrum auf. Es ist ein buntes Programm geboten.

„Völlig losgelöst . . .“ – wie Major Tom und sein Raumschiff – so schienen Musikschulblasorchester und Stadtjugendkapelle zeitweise durch Zeit und Raum, durch Sport- und Veranstaltungszentrum Landsberg und gut mehr als drei Stunden musikalische Leckerbissen zu schweben. Glücklicherweise ließ „Kapitän“ Hans-Günter Schwanzer das Raumschiff mit der kostbaren Musikerfracht nicht wie Tom in der endlosen Weite des Alls verschwinden, sondern brachte es nach mehreren Zugaben heil zurück auf den Boden.