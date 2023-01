Konzert der Stadtjugendkapelle: Ein Jubiläumsfest mit grandiosem Finale

Plus Rund 1000 Geburtstagsgäste feiern mit der Landsberger Stadtjugendkapelle deren 50-jähriges Bestehen. Zum Ausklang wird es eng auf der Bühne.

„Ein wenig aufgeregt bin ich schon, vor so vielen Menschen hier“, gestand die Geschäftsführerin der Landsberger Stadtjugendkapelle, Alexandra Loheit, als sie alle Mitfeiernden und Ehrengäste im Sportzentrum herzlich begrüßte. Mit der „Fiskinatura“ von Thiemo Kraas, deren ständige Taktwechsel enorme Fingerakrobatik erfordern, eröffnete das Musikschulblasorchester ein fulminantes, dreistündiges Festprogramm.