Landsberg

12:00 Uhr

Konzert im Stadttheater: „Heilige Nacht“ mit Blech und Sepp Wörsching

„Die Heilige Nacht mit Blech“ war im Stadttheater in Landsberg zu hören.

Plus Der Landsberger und „hailix bLECHle“ stimmen im Stadttheater auf Weihnachten ein. Die Geschichte ist aktueller denn je,

„Da Kaiser Augustus braucht halt wieder a Geld; er treibt‘s vo die kloana Leid z‘samm.“ Geht den Oberen das Geld aus, dann holen sie es sich bei den Unteren, bei denen, die täglich schauen müssen, wie sie über die Runden kommen. Das war vor 2000 Jahren, zur Zeit von Christi Geburt so und auch vor 100 Jahren, als Ludwig Thoma die Geschichte von der Heiligen Nacht in Mundart und Versform schrieb, trieb die Regierung fehlende Mittel bei den Kleinen ein. Ist es heute anders? Nein, die aktuellen Entwicklungen zeigen es. Und so ist die Geschichte, die im Landsberger Stadttheater zu hören war, wieder aktuell.

Und was machen die Leute in Nazareth? „Sie wern schimpfa und zahln und wia oan die Sach g‘ärgert hat, des siecht ma hernach bei de Wahl'n.“ Höchst aktuell ist auch das. Es ist also zunächst nicht ganz einfach, sich aus Politik und der Welt da draußen zu verabschieden und eineinhalb Stunden lang einfach nur „Die Heilige Nacht mit Blech“ im Stadttheater genießen. Bei den Anfangszeilen waren sogar Bemerkungen aus dem Publikum zu hören. Schnell aber legte sich andächtige Stille über den voll besetzten Theatersaal, nur unterbrochen von bisweilen hörbarem Schmunzeln.

