Konzert in Landsberg: „Die Buben im Pelz“ entführen in Wiens dunkle Gassen

Plus Das Sextett "Die Buben im Pelz" aus Österreich stellt im Landsberger Stadttheater sein neues Album vor. Die beiden Sänger geben dabei alles.

Als Lou Reed und Velvet-Fan sei es für ihn absolutes Muss gewesen, „Die Buben im Pelz“ nach Landsberg zu holen, erklärte Edmund Epple, Musikplaner im Stadttheater, vor dem Auftritt des österreichischen Sextetts. Die Musiker verpflanzen regelmäßig Songs von Lou Reed und Velvet Underground in Wiens dunkle Gassen und Häuser – übersetzt und im passenden Dialekt natürlich. Anlass des Besuchs war die neueste Scheibe der Buben mit dem Titel „Verwandler“.

Lou-Reed-Fans werden allerdings schnell gemerkt haben, dass darauf nicht die direkte Übersetzung von Reeds „Transformers“ verewigt ist. Vielmehr findet sich etliches der Velvets ebenfalls darauf. In Landsberg präsentierte die Band zusätzlich Stücke von früheren Veröffentlichungen. Entstanden ist eine angenehme Mischung aus lyrisch-romantischen, ruhigen Liedern und lauten, Schmerz und Verzweiflung hinausschreienden Stücken.