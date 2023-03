Konzert in Landsberg: Die „verklärte Nacht“ lässt den Atem stocken

Plus Beim Rathauskonzert reiht sich ein Höhepunkt an den anderen. Arnold Schönbergs frühe Komposition verzaubert das Landsberger Publikum.

Debussy, Strawinsky, Schönberg – drei Komponistennamen vereint in einem Programm, „die nicht unbedingt einen vollen Saal erwarten lassen“. Franz Lichtenstern, einer der beiden künstlerischen Leiter der „Rathauskonzerte Landsberg“ und an diesem Abend selbst mit seinem Cello auf der Bühne, sprach da gewiss aus der Erfahrung nicht nur des Musikers, sondern auch des Musikveranstalters – und sah sich angenehm enttäuscht.

Kaum ein Platz war leer geblieben, als er im Festsaal des Historischen Rathauses gemeinsam mit Tomoko Nishikawa am Flügel und David Schultheiß, Violine, diesem nur auf den ersten Blick zufällig zusammengestellten Komponisten-Trio den roten Teppich ausrollte. Denn, so der Gedanke hinter dieser französisch-russisch-österreichischen Allianz: Bei aller Unterschiedlichkeit ihrer verbalen wie auch musikalischen Sprache verband die Komponisten das Unbehagen am „Klang ihrer Zeit“ und war jeder auf seine Weise Neuerer und Wegbereiter der Musik heraus aus der Romantik in die Moderne.

Die Solisten beim Rathauskonzert waren (von links) David Schultheiß (Violine), Tomoko Nishikawa (Klavier) und Franz Lichtenstern (Violincello). Foto: Christian Rudnik

Dass man das eine Ufer verlassen muss, um an das andere zu gelangen und wie dieses Sich-Frei-Schwimmen bei Claude Debussy verlief, erlebten die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Gegenüberstellung von dessen „Erstling“, dem Klaviertrio G-Dur aus dem Jahr 1880 und seiner letzten Komposition, der Sonate für Violine und Klavier g-Moll, entstanden kurz vor dessen Tod. Das Trio, stark geprägt vom überbordenden Ausdruckswillen eines jungen Talents, stellte in seiner „Viel-Stimmigkeit“ enorme Herausforderungen an die Ausführenden, alle musikalischen Fäden aufzunehmen und miteinander zu verweben – was diesen in bewundernswerter Weise gelang. Besonders David Schultheiß, getragen von einer einfühlsam begleitenden Tomoko Nishikawa, zelebrierte in der Violinsonate dann aber die so meisterhaft ausgearbeitete Stimme, mit der Debussy sein Instrument hier sprechen ließ.

Franz Lichtenstern meistert höchste technische Anforderungen

Höchste technische Anforderungen hatte vorher schon Franz Lichtenstern in Igor Strawinskys „Suite italienne“ für Violoncello und Klavier gemeistert und nachdem die erste Anspannung von ihm abgefallen war, das Werk in einen so differenzierten, hochmusikalischen Vortrag gefasst, dass die anschließenden Bravorufe des Publikums kaum abreißen wollten.

Als wären dies der Höhepunkte nicht schon genug gewesen, stand nach der Pause mit Arnold Schönbergs selten zu hörender Komposition „Verklärte Nacht“ das eigentliche Hauptwerk des Abends auf dem Programm: eine Vertonung des Gedichts gleichen Titels von Richard Dehmel in der Bearbeitung für Klavier, Violine und Violoncello von Eduard Steuermann. Musikalisch fein gezeichnet verschmolzen Naturbild und innere Seelenlandschaft nun zu einer bewegenden Einheit. Das Publikum war vom sensiblen Miteinander der Pianistin und beiden Streicher völlig gefangengenommen und durchlebte unter ihrer subtilen Gestaltung ergreifende Momente der Verzweiflung und zunächst kaum erhoffter Erlösung – ein großes Musikerlebnis, das vielen im Saal den Atem stocken ließ. So folgte dem zart verklingenden Schlusston ein Moment der vollkommenen Stille – und erst dann, hochverdient, tosender Beifall.

