Landsberg

vor 32 Min.

Konzert in Landsberg: Ein musikalisches Märchen als Lehrstück

Plus Das Familienkonzert im Rathausfestsaal in Landsberg ist ausverkauft.„Amatis Traum“ ist ein märchenhafter Ausflug in die Welt der Geigenbauer.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Die Rathauskonzerte Landsberg starteten in die Saison nicht mit einem, nein mit zwei Knallern. Sie füllten damit den Festsaal des Historischen Rathauses auch zwei Mal. Wobei das Familienkonzert noch ausverkaufter war als die Veranstaltung tags zuvor – wenn das überhaupt möglich ist. „Amatis Traum“, ein märchenhafter Ausflug in die Welt großer Geigenbauer vergangener Jahrhunderte, lockte Zuhörer aller Altersstufen an und begeisterte Kleine wie Große gleichermaßen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen