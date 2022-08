Landsberg

vor 33 Min.

Konzert in Landsberg ist ein Heimspiel für Malik Harris

Singer-Songwriter Malik Harris kommt in seiner Heimatstadt Landsberg gut an. Das zeigt sich auch bei einem Konzert am Samstag.

Plus Musiker Malik Harris spielt im Rahmen des Landsberger Stadtfests vor hunderten von Menschen auf dem Hauptplatz. Für den diesjährigen ESC-Teilnehmer geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung.

Von Vanessa Polednia

Es war ein Heimspiel und dennoch hatte sich Malik Harris den begeisterten Applaus und die Zugabe-Rufe redlich verdient. Am Samstag fand sein erstes großes Konzert in seiner Heimatstadt Landsberg als Teil des gratis Open Air "LechStadtLive" am Hauptplatz statt. Für ihn war es "das geilste Konzert seines Lebens", wie er gegen 22 Uhr mit den letzten Akkorden verkündet. So verlief der Abend.

