Konzert in Landsberg: Leopold-Mozart-Quartett spielt bravourös

Plus Im Landsberger Bibliothekssaal ist das Programm Heinz Winbeck und Ludwig van Beethoven gewidmet. Das Leopold-Mozart-Quartett meistert die Herausforderung bravourös.

Kammermusik im Bibliothekssaal in Landsberg, ein Garant für mitreißende Programme und Interpreten, und Publikumsmagnet seit vielen Jahren: Das zeigte sich einmal mehr beim jüngsten Konzert der Veranstaltungsreihe – nach drei Jahren unter Corona-Bedingungen erstmals wieder ausverkauft im gesamten Sitzplatzangebot.