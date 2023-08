Konzert über Liebe und Leid in der Landsberger Säulenhalle

Das Ensemble Trintià tritt nach langer Pause wieder auf. Die Renaissance-Musik erklingt zwischen Bildern von Hans Dietrich.

Inmitten der Kulisse der Ausstellung des Malers Hans Dietrich sangen Sonja Berthel, Petra Sofie Stangl und Sara Klein-Schild vom Landsberger Ensemble Trinità ein vergnügliches Stündchen von Liebe, Leid und Sommerwonnen. Das 2006 gegründete Trio pausierte zuletzt über vier Jahre wegen Elternzeit, Krankheit und der Corona-Beschränkungen. Jetzt war es wieder in der Säulenhalle zu hören.

Das Gründungsmitglied Claudia Raber musste aus gesundheitlichen Gründen ihr Mitwirken aufgeben. Der Sopran-Part wird aktuell von der Landsberger Stimmtherapeutin Sonja Berthel übernommen. Nun präsentierte das Ensemble ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto „Tanzen und springen, singen und klingen“. Dabei führten die Sängerinnen musikalisch durch das Europa des 16. und 17. Jahrhunderts. Mit „Audite silete“ wurde der musikalische Abend eröffnet – „Höret zu und werdet still“.

Das Publikum in Landsberg lacht und seufzt

In deutscher, französischer und italienischer Sprache wurden Madrigale und Chansons vorgetragen, die das Publikum zu begeistertem Applaus hinriss („Tanz mir nicht mit meiner Jungfer Käthen!“), genüsslich lachen ließ („Come Sirrah Jack, ho!“), als der perfekte Tabak „Trinidado“ besungen wurde, aber auch die Zuhörer seufzen ließ, als in „Ach Gott, wie soll ich singen“ ein großes Leid und die unvermeidbare Trauer besungen wurde.

Sonja Berthel führte mit ihrem reinen Sopran klar durch die Stücke und verwob sich mit der Mezzo-Stimme von Petra Sofie Stangl und dem Alt von Sara Klein-Schild zu einer harmonischen Dreiheit. So gelang es dem Trio, die verschiedenen Stimmungslagen der Lieder einfallsreich umzusetzen und damit das Publikum zu erreichen. Ein „Hingucker“ beziehungsweise „Hinhörer“ waren auch die zum Einsatz gebrachten Kazoos – beim Ansingen wird eine Membran in Schwingung versetzt und damit der Ton der eigenen Stimme verändert. Fanfarenartig brachten die drei Frauenstimmen eine Tedesca mit Nachttanz zum Erklingen und brachten damit eine neue Klangfarbe in Programmablauf ein. Nach zwei Gassenhauern („Celle qui má demandé“ und „Tourdion“) entließen die Sängerinnen ihre Zuhörerschaft. (AZ)

