Konzert und Lesung: Schwarzer Humor im Paradies der Langsamkeit

Fritz Ostermayer und Vienna Rest in Peace gastierten unter dem Motto „Das Letzte – Abschiedstour 2023“ in Landsberg.

Irgendwie passte die triste Stimmung zum Vorabend des Volkstrauertags. Irgendwie hatten auch viele Theatergänger offenbar weniger Lust darauf, bei Regen auch nur einen Fuß vor die Haustür zu setzen und für das Thema „Tod“ schon gar nicht. Und so befanden sich also nicht allzu viele Besucherinnen und Besucher im Saal des Landsberger Stadttheaters. Dort hatten Vienna Rest in Peace auf der Bühne ihr nicht allzu kleines Equipment aufgebaut und einen Tisch mit Stuhl für eine Lesung hergerichtet.

Dort nahm also Fritz Ostermayer, ausgewiesener Experte für mit viel dunkelschwarzem Humor gewürzten Wiener Schmäh, seinen Platz ein. Und lauschte zunächst den nicht minder schwarz eingefärbten Liedern der ebenfalls aus Österreich angereisten Band, die in ihrem Namen schon das „RIP“ trägt. „Willkommen im Paradies der Langsamkeit“. Wolfgang Wiesbauer (Gesang, Gitarre) führte grabestief durch das musikalische Programm und das Publikum durch den Morast von Politiker-Phrasen, die poliert, aus „Körpern voller Anmut“ entweichen. Hinter ihm steht eine Band, die weiß, worum er geht. Die Minen todernst. Der Schlagzeuger (Ralph Wakolbinger) scheint am Ende jedes Stücks auch sein Leben auszuhauchen. Pianist Martin Wiesbauer reiht letzte Akkorde aneinander, Florian Emerstorfer (Bass) breitet dafür einen dunklen Teppich aus. Und Sängerin Ronia spielte ernst und angespannt auf den beiden kleinen Tastensynthesizern vor ihr.

