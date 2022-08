Landsberg

vor 21 Min.

Konzertreihe in Landsberg: Schlussakkord mit Blitz und Donner

Beim Abschlusskonzert des Sommer-Open-Airs „Live in den Arkaden“ spielten unter anderem „Red ’n’ Wine“ aus Landsberg.

Plus Die Landsberger Konzertreihe „Live in den Arkaden“ erlebt durchwachsene Saison. Dennoch fällt die Bilanz positiv aus.

Von Minka Ruile

Hätten die Wetterfrösche recht behalten, das letzte Open Air der Reihe „Live in den Arkaden“ dieser Saison wäre mit Bausch und Bogen baden gegangen. Doch der Regen blieb zunächst einmal aus, und so konnte sich das Flohmarkttreiben am Nachmittag wie geplant im Innenhof des ehemaligen Jesuitenkollegs ausbreiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .