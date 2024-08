Kosten, Zeitplan und mehr: So ist der Stand auf der Baustelle der Beruflichen Schulen in Landsberg

Im Landkreis wird derzeit kontrovers über den geplanten Neubau des Landratsamts im Landsberger Osten diskutiert. Rund 120 Millionen Euro wurden für das Projekt berechnet. Doch unweit vom Standort für den Neubau entfernt investiert der Landkreis derzeit in die Sanierung der Beruflichen Schulen ähnlich viel Geld. Laut aktuellem Stand schlagen rund 100 Millionen Euro zu Buche, Fördermittel (rund 25 Prozent der Kosten) noch nicht abgezogen. Die teilweise bis 2030 terminierten Arbeiten liegen größtenteils im Zeitplan, teilt das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Die vergangenen 40 Jahre haben deutliche Spuren an den Gebäuden in der Spitalfeldstraße hinterlassen, in denen Berufsschule, Fachoberschule und Berufsoberschule mit insgesamt rund 2100 Schülerinnen und Schülern untergebracht sind. Jetzt stehen brandschutztechnische Verbesserungen sowie eine Sanierung in den Bereichen Technik, Bausubstanz und Energetik an. Zudem benötigen die Beruflichen Schule zusätzlichen Platz, unter anderem für Klassenräume, Mensa und Verwaltung. Und so werden auch neue Gebäude errichtet.

In einem ersten Schritt wurde Anfang 2023 das ehemalige Hausmeisterwohngebäude rückgebaut. Es folgten umfangreiche Raumverlegungen im Bestand (einschließlich technischer Anpassungen), um Baustellenbereiche im Gebäude zu ermöglichen. Derzeit wird der Verwaltungsbereich vergrößert und umgebaut, die Sporthalle saniert und ein Gebäude für Mensa, Technikräume, Klassenzimmer und Lehrküche neu gebaut.

Bauarbeiter und ihre Maschinen prägen derzeit das Bild an den Beruflichen Schulen im Landsberger Osten. Foto: Christian Rudnik

Das neue Gebäude entsteht im Bereich der bestehenden Sporthalle. Inzwischen sind dort die Rohbauarbeiten abgeschlossen. Zwei abgetrennte Speisesäle sollen später Platz für rund 190 Schüler und 50 Lehrkräfte bieten, zudem wird eine Terrasse errichtet. Im ersten Obergeschoss werden neue Klassenräume entstehen, in denen die Schülerinnen und Schüler unter anderem Gruppenarbeiten erledigen können. Im Keller sind Technikräume sowie die Lüftungszentrale und Räume für Elektrik und Lager vorgesehen.

Das neue Mensagebäude soll Ende 2025 in Betrieb gehen

Aktuell gibt es leichte Verzögerungen im Bereich der Verwaltung, teilt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Sporthalle und Mensagebäude liegen jedoch im Zeitplan. Das neue Gebäude soll Ende 2025 in Betrieb gehen. So auch die an die Mensa angrenzende Sporthalle, deren Boden gerade ausgetauscht werde. Noch knapp ein Jahr werde es dauern, bis die Verwaltung fertig ist.

Sind die Arbeiten an Mensa, Sporthalle und Verwaltung beendet, beginnt der Neubau eines Werkstattgebäudes für die Bereiche Kraftfahrzeuge und Bau im Nordosten des Geländes. In dieser zweiten Phase des Projekts sollen von 2025 bis 2029 auch weitere Bauteile der Beruflichen Schulen energetisch und brandschutztechnisch saniert werden. Im dritten Abschnitt werden die bestehenden Werkstätten abgerissen und ein Ersatzbau für das Werkstattgebäude der Fachrichtungen Metall und Holz geschaffen.

Während der Bauarbeiten an den Beruflichen Schulen Landsberg dienen Container als Klassenräume. Foto: Christian Rudnik

Alle geeigneten Dachflächen, im Bestand wie im Neubau, sollen laut den ursprünglichen Planungen vollflächig mit Fotovoltaikanlagen versehen werden. So könne der hohe Eigenbedarf der Schule an Strom gedeckt werden. Gleichzeitig sollen die neuen Dachflächen Gründächer erhalten, die im Sommer vor Hitze schützen und Regenwasser zurückhalten sollen. Die Freiflächen sollen kräftig "durchgrünt" werden. Herzstück des neuen Campus sei eine Schülerinsel im Werkstatthof, die großzügig mit Bäumen bepflanzt werde, hieß es bei den Vorstellungen der Planungen im Juli 2022.

Für den aktuellen Bauabschnitt (Verwaltung, Turnhalle und Mensagebäude) wird laut Pressesprecher Müller derzeit von Kosten in Höhe von rund 30 Millionen Euro ausgegangen. Die weiteren Bauabschnitte seien noch in der Planungsphase und es gebe daher noch keine aktuelle Kostenentwicklung. „Stand heute werden sich die Gesamtkosten für die Generalsanierung voraussichtlich auf etwa 100 Millionen Euro belaufen“, teilt Wolfgang Müller mit. Bei der Vorstellung der Planungen war die Abteilung Hochbau des Landratsamts davon ausgegangen, dass die komplette Maßnahme mit rund 25 Prozent bezuschusst wird. Für den aktuellen Bauabschnitt (rund 30 Millionen Euro) liegt laut Landratsamt bereits eine vorläufige Förderzugsage des Freistaats Bayern in Höhe von etwa sieben Millionen Euro vor.