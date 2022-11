Landsberg

18:41 Uhr

Kostenexplosion beim Schlossberg: Wie soll das Projekt finanziert werden?

Plus Die Erweiterung der Landsberger Schlossbergschule wird fast doppelt so teuer. In einem Antrag fordern vier Stadträte Transparenz in Sachen Finanzierung.

Von Dominik Stenzel

Für den Anbau und die Erweiterung der Schlossbergschule in Landsberg werden nach aktuellem Stand fast 34 Millionen Euro benötigt. Das ging Ende September aus einer Kostenschätzung der Planer hervor, die dem Stadtrat in einer Sitzung präsentiert wurde. Die CSU-Räte Christian Hettmer und Hubert Schlee sowie Jonas Pioch und Axel Flörke (beide Landsberger Mitte) fordern nun eine ausführliche Übersicht über die Finanzierung der Baumaßnahme noch vor dem Bürgerentscheid am 4. Dezember. Denn diese stelle eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Bürgerinnen und Bürger dar.

