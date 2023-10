Kradfahrer stürzt bei Landsberg und verletzt sich

Ein 16-jähriger Kradfahrer ist in Richtung Epfenhausen unterwegs, als er von der Fahrbahn abkommt. Der Jugendliche wird ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagnachmittag auf der Staatsstraße 2052 gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer von Landsberg in Richtung Epfenhausen unterwegs.

In einer Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte sich der 16-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (AZ)

