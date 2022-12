Krawallige Hochzeitsreise in Landsberg ist ein Spaß für die Zuschauer

Plus Die Moreth Company lädt zur Premiere der „Hochzeitsreise“ von Noel Coward ins Landsberger Stadttheater. Warum kurzfristig umbesetzt werden muss.

Was tun, wenn die Vorstellungstermine fix, alle Pressemitteilungen draußen, die Flyer gedruckt sind und dann kurz vor der Premiere eine wichtige Protagonistin krankheitsbedingt ausfällt. Das Ganze canceln oder eine Lösung finden? Die Moreth Company entschied sich für Letzteres. In diesem Metier werden Kreativität und Flexibilität vorausgesetzt. Kurz vor der Erstaufführung stand die neue Zusammensetzung, berichtete Regisseur Konstantin Moreth, nicht ohne Stolz, im leider nur zu etwas mehr als zur Hälfte gefüllten Stadttheater.