So sehen Landsberger Jugendliche ihre Stadt in der Zukunft

Beim Projekt "Digitale Zukunftsnacht" beschäftigen sich Neuntklässler mit ihrer Heimatstadt. Danach diskutieren sie mit Politikern.

Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie sieht meine Stadt im Jahr 2050 aus? Vor allem aber: Wo steht der Wohnort aktuell, woran mangelt es, was wäre cool? Damit beschäftigen sich vor ein paar Monaten Neuntklässler an 27 weiterführenden bayerischen Schulen – mit dabei auch die Mittelschule Landsberg. Der Clou dabei: Die Schülerinnen und Schüler durften ganz offiziell am Computer oder Laptop sitzen und die Nacht zum Tag machen.

Die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit hatte das Projekt „Digitale Zukunftsnacht“ initiiert. Während dieser Nacht beziehungsweise einer 18-stündigen Kreativphase bastelten die Jugendlichen an ihren Entwürfen für strukturelle Verbesserungen und weiteren Angeboten in ihrer Heimatkommune. Das Ganze passierte mit Minetest, der Open Source Variante von Minecraft, einem derzeit total angesagten Computerspiel. Die Ergebnisse stellen die Jugendlichen während acht über ganz Bayern verteilter Diskussionsveranstaltungen vor.

In Landsberg nimmt die Mittelschule an dem bayernweiten Projekt teil

Eine davon fand jetzt in Landsberg statt, Teilnehmer waren Schülergruppen der hiesigen Mittelschule und der Realschule im blauen Land in Murnau. Sie stellten ihre Zukunftsentwürfe vor und diskutierten mit Politikern über machbare Möglichkeiten und deren zeitnahe Umsetzung. Die Ergebnisse waren sehr kreativ und zuweilen ziemlich futuristisch, boten aber auch durchaus Ansätze, zumindest einen Teil davon zu verwirklichen. Da gab es eine „Indoor Erlebniswelt“ mit Sandburg, Spieltisch, Trainingsplatz für unterschiedliche Sportarten. Ziel sei Platz zum Spielen und Strandgefühl – groß genug für ganze Familien. Ein „Schwimmbad nur für Frauen“ war die nächste Idee. „Frauen sollen ohne Belästigung Spaß haben können.“ Eine Mauer um das Gelände, Fenster, durch die nicht nach innen geschaut werden kann, Bücherregal, Spiel- und Chillecke waren Ausstattungsvorschläge.

Der konzipierte „Sky Tower“ sei für Landsberg unrealistisch und nicht umsetzbar, das sah die nächste Gruppe ein. „Aber es ist halt eine Idee, größtmögliche Effizienz auf kleinstem Raum zu erreichen.“ In den Turm mit Glasdach und Solarsteuerung waren Wohnungen, Spielbereiche, Restaurant, Lager hineingeplant. Großer, erfüllbarer Wunsch: „Ins JuZe sollen mehr Attraktionen rein.“

Die Sportplätze in Landsberg sollen länger geöffnet werden

Nach der Vorstellung ging es an einen Runden Tisch mit Politikern des Orts, um das weitere Vorgehen und Umsetzungsmöglichkeiten auszuhandeln. Aus Murnau war Bürgermeister Rolf Beuting angereist. Mit ihm gemeinsam konnte doch einiges erreicht werden. Mit den Landsbergern diskutierte Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann. Mehr und längere Öffnung von Sportplätzen oder auch generell von derzeit nicht zugänglichen Plätzen wurde hier in den Zukunftsvertrag aufgenommen. Großer Wunsch auch Trinkwasserbrunnen – zumindest am Sportzentrum, um die mitgebrachte Wasserflasche nachfüllen zu können. Für das Frauenschwimmen wurde ein Tag im Inselbad „nur für Frauen“ empfohlen.

Und zu den JuZe-Wünschen verwies Moritz Hartmann auf den Neubau der Einrichtung mitten in der Stadt. Diese sei ein wenig größer und es seien dann sowohl mehr Ausstattung als auch mehr Veranstaltungen möglich. Die Lehrkräfte waren ebenfalls gefordert. Ihre Wünsche und Ideen bezogen sich vor allem auf mehr Möglichkeiten, die Jugendlichen politisch zu bilden. „Wir sollten die Schülerinnen und Schüler näher an die Politik bringen, Politiker ins Zentrum der Jugendlichen rücken.“ Schulwahlkampf vor der SMV-Wahl, Projekttag mit Planspiel und Gesprächsrunden mit Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern für die 8. bis 10. Jahrgänge Schlug die Lehrerrunde vor.

Abschließend war dem Murnauer Bürgermeister wichtig, Kontakte zu den anderen Schulen aufzubauen beziehungsweise zu intensivieren. „Euer Weg endet heute nicht, ihr müsst am Drücker bleiben.“ Moritz Hartmann riet zur Hartnäckigkeit – „Demokratie ist langsam“. Nebenbei lud der Zweite Bürgermeister die Jugendlichen zur nächsten Sitzung des Jugendbeirats der Stadt Landsberg am 11. Juli ein. „Dort könnt ihr sehen, wer eure Interessen vertritt und erleben, worum es in diesen Sitzungen geht, wie politische Diskussionen ablaufen.“ Und er versprach, wegen des Frauenschwimmens die Stadtwerke zu kontaktieren.