Kreisverband Landsberg wird bei BRK-Wettbewerb ausgezeichnet

Die Preisverleihung des Wettbewerbs „Was WuS bewegt“ findet in Landsberg statt. Die Gastgeber haben Grund zum Feiern.

Die Siegerprojekte des Wettbewerbs „Was WuS bewegt“ stehen fest. Zum ersten Mal bayernweit vergab der BRK-Bezirksverband Oberbayern einen Ehrenpreis und drei Preise für ehrenamtliche Projekte aus den 21 oberbayerischen Kreisverbänden, die den Bereich der Wohlfahrts- und Sozialarbeit stärken. Bei einem Festakt im Festsaal des Historischen Rathauses in Landsberg wurden die Gewinner ausgezeichnet.

Der Ehrenpreis gebührt der „Chiemseerundfahrt“ und den fünf daran beteiligten BRK-Kreisverbänden Rosenheim, Ebersberg, Altötting, Mühldorf und Traunstein. Das Projekt „Allein mit Kind“ des BRK-Kreisverbandes Mühldorf erhält den dritten Preis. Der zweite Preis geht an das Projekt „Gemeinsam gegen Einsamkeit“ des BRK-Kreisverbandes Landsberg. Der erste Preis wird an die „Interkulturellen Küchengespräche“ des BRK-Kreisverbandes München verliehen. „Das Experiment ist gelungen“, stellte Prof. h. c. Thomas Sigi, Vorstandsvorsitzender des BRK-Bezirksverbandes Oberbayern fest. „Nicht nur für unseren Bezirksverband ist die Verleihung des WuS Preises 2023 etwas ganz Besonderes, sondern für das gesamte Bayerische Rote Kreuz“.

Staatsministerin Ulrike Scharf fungiert in Landsberg als Schirmherrin

Zahlreiche Mitglieder der oberbayerischen Rotkreuzfamilie hatten sich in Landsberg versammelt. Als Ehrengäste waren BRK-Vizepräsidentin Brigitte Meyer und Staatsministerin Ulrike Scharf gekommen, die auch die Schirmherrschaft des Wettbewerbs übernommen hatte. „Heute Abend kommen zwei ehrwürdige Dinge zusammen, unser historischer Festsaal und das BRK“, sagte Landsbergs dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder. Dass die Premiere des WuS-Preises in Landsberg stattfindet, „freut uns und macht uns auch ein wenig stolz“. Ebenso sah das der Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Landsberg, Alex Dorow, und ergänzte: „Helfen nach dem Maß der Not, ohne Ansehen der Person – dieser Grundsatz eint unsere Rotkreuzfamilie.“

„9150 Mitglieder zählt die Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit in Bayern insgesamt – die Hälfte davon kommt aus unseren oberbayerischen BRK Kreisverbänden“, erläuterten Gertrud Friess-Ott und Bernhard Peterke, Ehrenamtliche Beauftragte der Wohlfahrts- und Sozialarbeit im BRK-Bezirksverband Oberbayern. Die Motivation für die Initiierung des Wettbewerbs „Was WuS bewegt“ war auch, dass ehrenamtlich Tätige ihr für die Gesellschaft so wertvolles persönliches Engagement oft als ganz selbstverständlich empfinden würden. „Doch ,Tue Gutes und rede darüber‘ – das ist noch neu für uns“. Teilnahmeberechtigt waren alle ehrenamtlichen und freiwilligen BRK-Helfenden in Oberbayern – also nicht nur die Mitglieder der Gemeinschaft WuS (Wohlfahrts- und Sozialarbeit), sondern auch alle Ehrenamtlichen, die sich für die Wohlfahrts- und Sozialarbeit in diesen Kreisverbänden engagieren.

Trotz ihrer dichten Agenda hatte es sich Ulrike Scharf nicht nehmen lassen, beim Festakt mit Preisverleihung persönlich zugegen zu sein. Als Schirmherrin hielt Bayerns Sozialministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin die Festrede und betonte: „Soziales Engagement macht unsere Gesellschaft stark. Die heutige Preisverleihung ist ein wichtiges Zeichen, um den unverzichtbaren Einsatz der BRK-Mitglieder angemessen zu würdigen und auszuzeichnen.“

Lesen Sie dazu auch

Musikerinnen und Musiker aus Landsberg beeindrucken mit ihren Kostproben

Die Landsberger Stadtmusikatzen mit Susanne Tetsch, Katharina Becker, Katharina Fischer, Verena von Grandidier begeisterten die Gäste mit ihrem A-cappella-Gesang. Franziska und Melanie Überreiter, die beide zehn Jahre alt sind, gaben als Klavierduo eine äußerst beeindruckende Kostprobe ihres Könnens. Mit ihren beiden Beiträgen am Piano faszinierte und berührte Jelena Stojković das Publikum. Die Konzertpianistin und Dozentin für Klavier ist an der Universität Augsburg und Musikschule Landsberg tätig.