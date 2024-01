Kreisverkehr im Landsberger Westen wird mehrere Wochen komplett gesperrt

Heuer stehen im Landkreis Landsberg etliche große Straßenbaumaßnahmen an – auch an der Schnittstelle zwischen A96 und B17. Auch das Radwegenetz wird verbessert.

Der große Kreisverkehr im Landsberger Westen ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt im Landkreis. Rund 30.000 Fahrzeuge nutzen ihn werktags im Schnitt. Dieses Jahr wird er für mehrere Wochen komplett gesperrt und saniert, wie das staatliche Bauamt Weilheim auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Auch am Kreisverkehr im Landsberger Osten, der ebenfalls einen Anschluss an die A96 hat, sollen die Bauarbeiter heuer anrücken.

Neben dem Kreisverkehr im Westen der Stadt würden auch die Auf- und Abfahrten der B17 und der A96 sowie in Richtung Landsberg und Schongau erneuert, informiert Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt. „Die Vollsperrung erfolgt in den Sommerferien. Die Baukosten werden rund eine Million Euro betragen.“ Auf 330 Meter Durchmesser kommt der 2007 freigegebene Kreisverkehr und gilt als größter Deutschlands. Die Planer hatten sich im Vorfeld lange den Kopf darüber zerbrochen, wie man die neue Trasse der Bundesstraße, die als westliche Umfahrung von Landsberg dient, optimal an die Autobahn anbinden könnte. Am Ende entschieden sie sich gegen die klassische Lösung, wie man sie von vielen Autobahnkreuzen kennt. Es entstand kein „vierblättriges Kleeblatt“, wie es in Fachkreisen genannt wird, sondern ein großer Kreisverkehr. Laut Andreas Lenker ist angedacht, den Verkehr über die A96-Anschlussstelle Landsberg Nord umzuleiten. Die Gespräche zur genauen Umleitungsstrecke liefen aber noch.

Auch der Kreisverkehr im Landsberger Osten wird saniert

Mit Umwegen müssen Autofahrer bereits im Frühjahr am Landsberger Osten rechnen. Der dortige Kreisverkehr nahe der A96 muss instand gesetzt werden. Geplant ist, die nötigen Arbeiten in Nachtschichten vorzunehmen. „Hier ist eine Vollsperrung zwischen 19 und 7 Uhr vorgesehen“, informiert Andreas Lenker. Die Baukosten beziffert er auf 150.000 Euro. Der Verkehr werde in dieser Zeit über Schwifting umgeleitet. Weiter in Richtung Penzing kommt es ebenfalls zu einer zeitweisen Sperrung. Dort soll auf Höhe des Autobahnanschlusses in Fahrtrichtung Lindau für 500.000 Euro eine Ampelanlage errichtet werden. „Die Ausführung ist für das Frühjahr vorgesehen. Es besteht allerdings noch Abstimmungsbedarf mit der Autobahn GmbH“, informiert Lenker.

Und auch bei Pürgen auf der Staatsstraße Richtung Weilheim möchte das staatliche Bauamt heuer eine Baumaßnahme umsetzen. Die Tiefbauarbeiten sind für Mitte 2024 geplant. Sie erfolgen zwischen dem Abzweig in Richtung Hofstetten bis auf Höhe der südwestlichen Bebauung Pürgens. Die Deckenbauarbeiten sollen ausschließlich während Vollsperrungen in Nachtschichten erfolgen. Die Baukosten belaufen sich hier auf 300.000 Euro.

Zwei größere Baumaßnahmen auf Kreisstraße im Landkreis Landsberg

Das Landratsamt plane zwei größere Maßnahmen in diesem Jahr, informiert Pressesprecher Wolfgang Müller. Der Kreistag muss die Haushaltsmittel dafür aber noch bewilligen. Zwischen Mai und Juli soll der Oberbau der Kreisstraße zwischen Finning und Dießen mit zwei zusätzlichen Asphaltschichten verstärkt werden. Vorgesehen ist dies nördlich und südlich von Entraching auf einer Länge von 2,3 Kilometern. Die Baukosten sind mit 1,2 Millionen Euro angesetzt. Dasselbe ist auch für die Kreisstraße zwischen Finning und Schöffelding geplant. Hier geht es um eine Strecke von 3,9 Kilometern, die für 2,2 Millionen Euro zwischen August und Oktober erneuert werden soll.

Tiefe Spurrillen weist die Kreisstraße LL3 nördlich von Entraching auf. Die Fahrbahn dort und südlich des Dorfes soll verstärkt werden. Foto: Gerald Modlinger

Auf der Agenda der Behörden stehen auch zahlreiche Radwege. Im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Bauamts ist dies der Radweg an der Staatsstraße zwischen Kinsau und Apfeldorf. Das Landratsamt beteiligt sich an den Kosten für mehrere Radwege. Jener zwischen Eresing und der Firma Delo bei Schöffelding ist bereits im Bau. Fertiggestellt wurden im vergangenen Jahr mehrere Abschnitte in Fuchstal, an die anknüpfend nun weitergebaut wird. So sollen heuer die Abschnitte zwischen Leeder (Schule) und Asch, Asch und Oberdießen sowie Leeder (Bahnübergang) und Denklingen angegangen werden, um die Situation für Radfahrer zu verbessern. Die Kostenschätzung für die drei Maßnahmen liegt bei etwa 500.000 Euro, wobei Fördermittel fließen.

Auch wer in Geltendorf mit dem Rad unterwegs ist, darf auf bessere Bedingungen hoffen. Angegangen werden die Abschnitte zwischen Kaltenberg und Walleshausen, Geltendorf und Kaltenberg und zwischen Walleshausen und Wabern (Brücke) sowie von Wabern in Richtung Egling. Hier beträgt die Schätzung der Gesamtkosten 1,2 Millionen Euro.

Mitte Dezember wurde ein weiterer Bauabschnitt in der Breslauer Straße in Landsberg fertiggestellt. Foto: Thorsten Jordan

In Landsberg steht 2024 eine größere Straßenbaumaßnahme an, die sich auch auf den überörtlichen Verkehrs auswirkt. Denn in der Breslauer Straße steht ein weiterer Bauabschnitt an. Zunächst werden die Stadtwerke ab Mitte März, so die Witterung es zulässt, die Verlegung der Wasserleitung starten. Der von der Stadt beauftragte Neubau der Geh- und Radwege beginnt Ende April und soll bis gegen Ende November andauern, teilt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mit. Der Baubeginn des letzten Bauabschnitts (Herstellung Mittelinseln und Deckensanierung) ist in der Zeit von März bis November 2025 vorgesehen.