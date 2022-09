Landsberg

12:52 Uhr

Kreuzmarkt in Landsberg: Gastwirte kritisieren die Stadt

Parminder Minhas vor seinem Lokal, dem Restaurant Ganesha, am Hauptplatz in Landsberg.

Plus Während des Kreuzmarkts in Landsberg müssen der „Mohrenwirt“ und das „Ganesha“ ihre Außenbestuhlung deutlich zurückfahren. Nicht nur deswegen regt sich Unmut.

Von Dominik Stenzel

Während des Kreuzmarkts in Landsberg, der vom 2. bis 4. September stattfand, mussten mehrere Gaststätten in der Altstadt ihre Außenbereiche teilweise ab- oder umbauen. Mit den deutlichsten Einschränkungen hatten – wie berichtet – der „Mohrenwirt und das „Ganesha“ am Hauptplatz zu leben. Im indischen Restaurant ist man nicht nur deswegen unzufrieden.

