Landsberg

vor 48 Min.

"Kristall-Gebäude" oder doch lieber konventionelle Bebauung an der Pfettenstraße?

Thomas Krall stellt einen der Entwürfe für das Wohngebiet an der Pfettenstraße vor.

Plus Für das Baugebiet nahe der JVA in Landsberg stehen drei völlig unterschiedliche Varianten zur Wahl. Über diese wird bei einer Bürgerwerkstatt diskutiert.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Aus dem städtebaulichen Wettbewerb zur Entwicklung des zukünftigen Wohnquartiers an der Pfettenstraße in Landsberg sind inzwischen drei Siegerentwürfe hervorgegangen. Und diese könnten kaum unterschiedlicher sein: Während das eine Planungsbüro Gebäude in Kristallform vorsieht, setzen die Mitbewerber auf eine konventionelle Bebauung beziehungsweise die Schaffung eines dörflichen Charakters. Bei einer Bürgerwerkstatt im Veranstaltungssaal der Lechturnhalle hatten Anwohnerinnen und Anwohner noch die eine oder andere Anregung.

Landsberg wurde als eine von zehn Modellkommunen im Mai 2022 mit dem Baugebiet für das Förderprojekt "Landstadt Bayern" des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr ausgewählt. Die Stadt erhält nicht nur finanzielle Fördermittel, sondern auch eine besondere fachliche Beratung und wissenschaftlich Begleitung. Außerdem sollen die Bürgerinnen und Bürger intensiv beteiligt werden.

