Landsberg

vor 18 Min.

Landsberg: Kritik am geplanten Anbau der Schlossbergschule

Plus Experten bemängeln die Kosten-Nutzen-Rechnung des Siegerentwurfs für den Anbau der Schlossbergschule und befürchten, dass das Stadtbild zum Schlechten verändert wird. Die ersten Bäume wurden schon abgeholzt.

Von Vanessa Polednia

Von der Karolinenbrücke blickend, sieht man auf die traditionelle Stadtansicht Landsbergs – noch möchte man hinzufügen. Schließlich soll die Lechstadt in den kommenden Jahren einen neuen Hingucker erhalten: Wie eine Krone soll sich dann am nördlichen Teil des Geländes ein Anbau an die Schlossbergschule schmiegen. Für den geplanten Bau wurden nun aus Sicherheitsgründen auf dem Pausenhof neun große Bäume gefällt. „Die Maßnahme wurde auf diesen Zeitpunkt gelegt, da zum einen Ferienzeit war und zum anderen der Zeitraum außerhalb der Brutzeit liegt“, teilt Simone Sedlmair von der Pressestelle der Stadt mit. Nach der Baugrunduntersuchung sollen Sondierungsbohrungen durchgeführt werden, die in enger Abstimmung mit dem bayerischen Landesamt für Denkmalpflege stattfinden.

