Kuchen backen fürs Tierheim

Die Schwestern Ellen (nicht auf dem Bild) und Mira Schnitzlein und ihre Freundin Cecilia Tomas haben mit viel Engagement und Freude selbst gebacken und die Kuchen dann von Haustür zu Haustür verkauft. Den dabei erzielten Erlös von 158 Euro haben sie dem Landsberger Tierheim als Spende übergeben.

