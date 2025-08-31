Icon Menü
Kuchen backen fürs Tierheim

Landsberg

Kuchen backen fürs Tierheim

Drei Mädchen engagieren sich für die Tiere in Landsberg.
Von Gerd Fischer
    Von links: Mira Schnitzlein und Cecilia Tomas übergeben ihre Spende an Ronja Ratzinger vom Tierheim Landsberg.
    Von links: Mira Schnitzlein und Cecilia Tomas übergeben ihre Spende an Ronja Ratzinger vom Tierheim Landsberg. Foto: Schnitzlein

    Die Schwestern Ellen (nicht auf dem Bild) und Mira Schnitzlein und ihre Freundin Cecilia Tomas haben mit viel Engagement und Freude selbst gebacken und die Kuchen dann von Haustür zu Haustür verkauft. Den dabei erzielten Erlös von 158 Euro haben sie dem Landsberger Tierheim als Spende übergeben.

