Kultur und besondere Reisen waren Axel Flörkes große Leidenschaft

Plus Der Landsberger Stadtrat Axel Flörke ist unerwartet im Alter von 68 Jahren verstorben. Nicht allein die Kulturschaffenden werden ihn vermissen. Auch seine Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat sind fassungslos.

Der Politiker Axel Flörke kam erstmals 1991 in den Landsberger Stadtrat und übte dieses Ehrenamt – mit einer Unterbrechung von 2000 bis 2008 – bis zu seinem Tod aus. Von 2014 bis 2020 war er zudem Dritter Bürgermeister. Beruflich war Flörke unter anderem lange Studiendirektor am Gymnasium. Er war zeitweise auch Inhaber eines Reisebüros und vielen Landsbergern auch durch seine Stadtführungen bekannt. In all diesen Dingen und bei all seinem so vielseitigen Engagement war er stets innovativ und kreativ, beispielsweise gründete er die erste Schülerfirma an einem Landsberger Gymnasium. Das war nicht immer einfach für seine Vorgesetzten, denn Flörke wusste, was er wollte, und setzte es auch durch, und die Schüler hatte Flörke immer auf seiner Seite, er war sehr beliebt. Er scheute sich nie, Kritik an Entscheidungen im Stadtrat zu üben, und setzte sich dafür ein, auch in Sachen Umbau der Schlossberg-Schule, Lösungen zu finden, die das Stadtbild Landsbergs und seine Kunstschätze erhalten.

Unser Bild zeigt Axel Flörke (rechts) im Gespräch mit dem Regisseur Wim Wenders. Foto: Julian Leitenstorfer

Sein Fraktionskollege Dr. Wolfgang Weisensee von der Landsberger Mitte zeigt sich bestürzt ob der traurigen Nachricht. "Axel Flörke war sehr kompetent und sehr engagiert, vor allem in den Bereichen Kultur und Stadthistorie, wo ihm keiner das Wasser reichen konnte." In diesen Segmenten hinterlasse Flörke eine große Lücke, die nicht zu schließen sei.

