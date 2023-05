Kunst am Bauzaun ist Street-Art mitten in Landsberg

Auf dem ULP-Gelände in Landsberg entsteht derzeit Kunst am Bauzaun. Was hinter der Aktion steckt.

Das Projekt "Kunst am Bauzaun" ist zurück in Landsberg. Auf dem künftigen Europaplatz im neuen Stadtviertel "Urbanes Leben am Papierbach“ entsteht in der letzten Maiwoche Street-Art.

Die Künstler sind 14 Schülerinnen und Schüler des W-Seminars "Kunst im öffentlichen Raum" des Landsberger Ignaz-Kögler-Gymnasiums (IKG) unter Anleitung ihrer Lehrerin Maria Crisan-Klessinge. Die Gruppe hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit Kunst im öffentlichen Raum beschäftigt und greift nun selbst unter freiem Himmel zu Pinsel, Spraydose und Schablone. Nach den Pfingstferien bietet das Jugendzentrum für Jugendliche aus ganz Landsberg einen offenen Workshop "Kunst am Bauzaun - Create your own style" im neuen Quartier an. Interessierte können sich direkt beim Jugendzentrum melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch