Kunst am Landsberger Lechsteg: Später soll die Brücke leuchten

Um 19 Uhr beginnt am Samstag die Lange Kunstnacht und auch der Landsberger Lady-Herkomer-Steg wird gerade verpackt. Ein Projekt eines Kunstkurses des IKG.

Es geht los, die Lange Kunstnacht der Stadt Landsberg startet: Erste Station ist der Kunstkurs von Maria Crisan-Klessinger vom IKG. Hier haben im Rahmen eines Kunstprojekts Schülerinnen und Schüler eine Kunstinstallation auf dem Lady-Herkomer-Steg gestaltet. Inspiriert von der Streetart haben sie die Technik des Strickgraffitis angewendet, so war die Idee. Dabei wurden organische Formen aus farbiger Wolle gehäkelt und gestrickt, die zum Teil das Brückengeländer umranken oder von der Brücke herabhängen und ähnlich wie Traumfänger über dem Wasser des Lechs schweben. Um der Installation einen besonderen Effekt zu verleihen, wurden selbstleuchtende, bunte Perlen in die Strukturen eingearbeitet. Das Projekt soll die Kreativität und das handwerkliche Geschick der Schülerinnen und Schüler zeigen, die sich gemeinsam für die Gestaltung des öffentlichen Raums engagiert haben.

Lange Kunstnacht: Was ist geboten?

In diesem Jahr wird in der Langen Kunstnacht zur kreativen Auseinandersetzung mit der elementaren Kraft des Wassers eingeladen. Diese Gelegenheit haben viele der in der Langen Kunstnacht vertretenen Künstlerinnen und Künstler wahrgenommen. So wird es unter den rund 60 bis 70 teilnehmenden Geschäften, Kultureinrichtungen, Künstlerinnen und Künstlern Ausstellungen und Performances zum Thema Wasser und Lech geben. Das LT berichtet ausführlich über die Events. (AZ)