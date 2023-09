Landsberg

vor 17 Min.

Kunst, die sich einmischt, mahnt, aufrüttelt und das Herz berührt

Plus Der Regionalverband Bildender Künstler lädt zur Jahresausstellung unter dem Motto „Ein Fest der Kreativität“. Die Eröffnung war Teil der Langen Kunstnacht.

„Kunst zeigt auf, Politik will verändern“, Christoph Franke, der Vorsitzende des Regionalverbandes Bildender Künstler Oberbayern-West beschreibt in seiner Eröffnungsrede Parallelen mit den gewaltigen Anforderungen unserer Zeit, wie Erderwärmung, Wasser, Natur, Krieg, Flüchtende. Mit „Kunst mit Inhalt“ präsentieren 45 Künstlerinnen und Künstler, mit dabei sind in diesem Jahr vier Neuzugänge, ihre individuellen Positionen und Visionen in unterschiedlichen, generationenübergreifenden Botschaften. Das Hängekonzept nach Farb- und Themenkomplexen, das teilweise eine gelungene Petersburger Hängung zuließ, sorgt für Ausgewogenheit in den künstlerischen Aussagen.

Die Ausstellung in Landsberg zeigt das Leben in all seinen Facetten

Die 1929 in Jakarta geborene Rose Brouwers hat in „Meine neuesten Gedanken“, Natur, in bekannten Farben, die sie in sich sieht, in Öl auf Leinwand gebracht, während die 34-jährige Ilka Pia Claren in ihrer beeindruckenden grafischen Arbeit „We are nature“, Naturschutz und Gleichberechtigung in den Fokus rückt. Sie lässt den Körper der Frau mit den Pflanzen verschmelzen.

