Landsberg

12:00 Uhr

Kunst in einer ehemaligen Landsberger Apotheke

Die Jahresausstellung der Künstlergilde ist heuer in der Malteserapotheke in Landsberg zu sehen.

Plus Die Künstlergilde stellt heuer an einem besonderen Ort aus. Die Räumlichkeiten stellen eine Herausforderung dar.

Von Romi Löbhard

Es ist schon ein richtiger „Lost Place“, in den die Künstlergilde Landsberg-Lech-Ammersee zu ihrer Jahresausstellung 2023 lädt. Nach vielen Jahren in den weitläufigen Fluren und Foyers der Beruflichen Schulen präsentieren Gilde-Mitglieder und Gäste aktuelle Arbeiten in der ehemaligen Malteserapotheke am Landsberger Hauptplatz. Was vermutlich eine Herausforderung war, die Bilder und Skulpturen ansprechend genauer gesagt passend zu platzieren, gilt auch für Besucherinnen und Besucher der Schau.

Als erstes muss die von der aktuellen Hauseigentümerin, der VR-Bank Landsberg-Ammersee, zur Nutzung frei gegebenen „Galerie auf Zeit“ gefunden werden, schließlich gibt es nur zwei kleinere Schaufenster und eine normale Tür, die in diesen verwunschenen Ort führt. Innen ist alles entfernt, was auch nur im Entferntesten an Pillen und Säfte erinnert. Geblieben sind Kabel, die auch mal aus dem Boden ragen, Stromverteiler, Sicherungen, Wasser- und Abwasseranschlüsse und auch aus der Decke ragende Rohre mit großem Durchmesser, deren bisherige Funktion undefinierbar ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

