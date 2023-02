Kurios: Autofahrer ohne Führerschein will Polizei überlisten

Ein Mann ist spätnachts in Landsberg ohne Führerschein unterwegs. Als er die Polizei sieht, steigt er aus seinem Auto aus.

Am Samstag fiel einer Polizeistreife gegen 2.45 Uhr in der Weilheimer Straße in Landsberg ein 29-jähriger Mann aus Isny auf, der gerade mit seinem Auto losfuhr. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, parkte er sofort wieder ein und stieg aus dem Fahrzeug aus.

Bei der anschließenden Kontrolle behauptete der Mann zunächst nicht selbst gefahren zu sein, räumte aber schon nach kurzer Zeit das Gegenteil ein, da es neben den Beamten noch weitere Zeugen gab, die ihn beobachtet hatten. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Führerschein des Mannes aufgrund eines früheren Verkehrsdelikts beschlagnahmt ist und er derzeit gar nicht Autofahren darf.

Den Autoschlüssel in ein Gebüsch geworfen

Unmittelbar vor der Kontrolle hatte der Mann seinen Fahrzeugschlüssel noch in ein Gebüsch geworfen. Die Beamten konnten ihm beim Widerauffinden des Schlüssels behilflich sein. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der Schlüssel an eine Person mit Führerschein übergeben. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)

