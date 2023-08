Kurt Tykwer bleibt dem Theater als Besucher treu

Ein brechend volles Stadttheater erweist Kurt Tykwer vom Landsberger Filmforum seine Referenz. Theaterchef Florian Werner ist gerührt, und Sohn Tom Tykwer enthüllt Intimes.

Kurt Tykwer hört mit 84 Jahren als Chef des Landsberger Filmforums auf, und zur letzten Vorstellung "Cinema Paradiso" kommt sein Stammpublikum aus 17 Jahren und applaudiert ihm begeistert. Auch viele Filmschaffende feiern mit ihm.

Man merkt an der Stimmung im Saal, aber auch daran, dass der sonst so coole Theaterleiter Florian Werner auch eine etwas brüchige Stimme hat, es ist ein gefühlvoller Abend. Das Publikum will Danke sagen für wunderbare Filme (rund 1500), die sonst kaum zu sehen sind. Und Kurt Tykwer freut sich über die zahlreichen Gäste und den Besuch vieler Weggefährten, wie dem bekannten Filmproduzenten Georg Feil (auch Tatort Münster), der im Landkreis wohnt. Sogar Sohn Tom Tykwer („Das Parfum“, „Babylon Berlin“) hat die Dreharbeiten in Berlin unterbrochen. Er kommt als Überraschung mit dem Zug angereist und verrät den Zuhörerinnen und Zuhörern einiges aus seiner Kindheit, was dem Vater dann schon wieder fast zu „intim“ ist.

Wie bedankt man sich bei einem Mann wie Kurt Tykwer?

Wie bedankt man sich bei so einem Mann wie Kurt Tykwer? Diese Frage stellte Theaterleiter Florian Werner, der zugibt, ein wenig Bammel vor diesem Abschied gehabt zu haben. „Denn Tykwer ist ein Mann, der immer für mich da war, mir nicht gleich gesagt hat, was ich machen muss und was nicht und der für alle Kunstschaffenden immer ein offenes Ohr gehabt hat“, so Werner. Eine Ausstellung zum 20. Geburtstag des Filmforums werde es vielleicht geben, so Werner, der für Tykwer auch das passende Geschenk hatte. Eine Dauerkarte fürs Filmforum und das Theater.

Ein launiger Abschied: von links Matthias Helwig (Fünf-Seen-Filmfestival), Kurt Tykwer, Florian Werner (Stadttheaterleiter). Foto: Christian Rudnik

Das neue Team im Filmforum, Kathrin Richter, Florian Werner und als Berater Breitwandkinochef Matthias Helwig, wird schon mal einen kritischen Gast haben. „Ich komme gerne weiterhin nach Landsberg“, sagt Tykwer und meinte augenzwinkernd, er werde alles genau beobachten. Auch Helwig lobt die Zusammenarbeit mit dem 84-Jährigen. „Ohne Kurt wäre das alles nicht so geworden." Helwig: „Das Zusammenkommen mit ihm war eines der wichtigsten Ereignisse in meinem Leben, ein herzlicher Mensch, zu dem man Freund sagen kann.“ Diese Liebe zum Kino wolle er im neuen Programm auch weiterführen.

Kurt Tykwers Verabschiedung: Im Foyer gibt es Sekt. Foto: Christian Rudnik

1500 Vorstellungen, das seien 3000 schöne Stunden, die das Glück hier hergebracht haben. Sohn Tom Tykwer ließ es sich nicht nehmen an diesem Tag bei seinem Vater sein und sieht das Landsberger Filmforum als einen Ort, an dem man die Klassiker des Films sehen konnte und kann. „Ein besonderes Kinoprogramm.“ Ihn selbst habe sein Vater schon als Kind in ungewöhnliche Sachen reingezerrt", gibt Tom Tykwer preis und das habe ihn sehr geprägt. „Wenn ich nicht immer alles verstanden habe, haben wir gequatscht“, sagt Tom Tykwer. Das war aufregend und die stärkste Erinnerung an die Kindheit, sein Vater habe ihn überall mitgenommen und diese unglaubliche Intensität sei maßgeblich dafür, was er dann gemacht habe und dafür danke er ihm.

Es geht also weiter mit dem Kino im Stadttheater, und das muss auch so sein, und jeder, der im Film des Abends „Cinema Paradiso“ war, versteht auch genau warum.