Kurt Wacker bezieht Stellung zu Kontroversen im Landsberger Seniorenbeirat

Zuletzt trat Jost Handtrack aus dem Gremium aus. Seine Vorwürfe seien lediglich eine Einzelmeinung.

In der jüngsten Sitzung des Landsberger Seniorenbeirats war unter anderem der Rücktritt von Jost Handtrack ein Thema. Handtrack hatte eine negative Stimmung seitens großer Teile der gewählten Mitglieder gegenüber der Stadt und ihren Akteuren kritisiert. Jetzt bezieht Beiratsmitglied Kurt Wacker zu den Vorwürfen Stellung.

Zuerst sei festzuhalten, dass der Seniorenbeirat aus drei Stadträten, neun von der Seniorenversammlung gewählten Bürgerinnen und Bürgern sowie der Oberbürgermeisterin besteht, die als Vorsitzende fungiert. Die neun gewählten Mitglieder seien eine Art Arbeitsgruppe und organisieren in monatlichen Sitzungen das Seniorenkulturprogramm, die Mittagstische und bieten eine Sprechstunde für Senioren an.

Der Landsberger Seniorenbeirat fordert schon lange eine zentrumsnahe Heimstätte

Es sei die Einzelmeinung von Jost Handtrack, die eine Belastung im Verhältnis zwischen der Arbeitsgruppe und der Verwaltung sieht, so Wacker. Laut Handtrack habe der Konfrontationskurs mit der Stadt zuletzt in der Diskussion um einen eigenen Raum für den Beirat gegipfelt, der vom Stadtrat abgelehnt worden war. Laut Kurt Wacker habe Handtrack den Antrag anfänglich unterstützt. Seit Beginn der Legislaturperiode fordere der Beirat eine zentrumsnahe Heimstätte. "Über den Wunsch nach einer Heimstätte gab es innerhalb der Arbeitsgruppe nie einen Dissens", so Wacker.

Erstaunlich und befremdlich sei es jedoch, dass die Oberbürgermeisterin Handtrack das Rederecht im öffentlichen Teil der Sitzung einräumte, obwohl die Begründung seines Rücktritts dem Gremium bereits vorlag, sagt Kurt Wacker. Jost Handtrack hatte darin die Forderung nach einem eigenen Raum als „unrealistisch“ bezeichnet und betont, dass dieser Antrag nicht seine Zustimmung fand. Ihm sei bewusst geworden, dass das Ansehen des Seniorenbeirats durch den Antrag beschädigt wurde. In einer internen Besprechung des Beirats Anfang Februar habe er sich persönlichen Angriffen ausgesetzt gesehen.

Kurt Wacker: Widerspruch ist keine Anfeindung

Die stellvertretende Sprecherin des Seniorenbeirats Ingrid Fackler hatte in der Sitzung in einem anderen Zusammenhang gesagt, dass das Arbeitsverhältnis innerhalb der Arbeitsgruppe konstruktiv und respektvoll im Umgang untereinander ist. "Das bedeutet aber auch, dass die Dominanz einer Einzelmeinung nicht akzeptiert wird", so Wacker. Konstruktive Kritik sei essenziell für die Arbeit im Team. "Wenn jedoch einzelne Mitglieder Widerspruch als Anfeindung empfinden, dann ist das ein Individualproblem und jenseits des Seniorenbeirats zu lösen."

Der Seniorenbeirat zeigt sich laut Kurt Wacker motiviert, kreativ und engagiert in der Angebotserweiterung für die Landsberger Senioren. Um eine höhere Wertschätzung der Verwaltung zu erreichen, habe er den monetären Aspekt (Entschädigung, Sitzungsgeld) in die Sitzung eingebracht, nach der bekannten Weisheit: „Was nichts kostet, wird auf Dauer nicht wertgeschätzt.“