Kurzweiliges Kabarett mit Martin Frank in Landsberg

Plus Der Comedian Martin Frank aus Niederbayern brilliert im Sportzentrum auch als Sänger. Im April 2025 gibt es einen Nachspieltermin.

Von Dagmar Kübler

Martin Frank ist eines der jungen Gesichter des Kabaretts. Ähnlich wie Maxi Schafroth – oder auch Ralf Winkelhauser, der das Vorprogramm zu Frank in Landsberg bestritt und das Publikum begeisterte – stammt auch Frank von einem Bauernhof. Hat Schafroth im Allgäu seine bodenständigen Erfahrungen gemacht, die ihm heute bei der Einordnung des Weltgeschehens helfen, so wuchs Frank in Niederbayern auf. Die Erfahrungen zwischen Kuhstall und Mehrgenerationenhaus bilden heute sein Gegengewicht zu gesellschaftlichen Entwicklungen wie Ernährungstrends, die zumeist aus der Verweigerung bestimmter Lebensmittel bestehen, wie etwa Milch. Was das für einen Bauernbub bedeutet, dass in einem Wiener Café sämtliche Milchvarianten, sogar aus Kürbiskernen, angeboten werden, jedoch keine Kuhmilch, das bringt Frank so witzig rüber, dass ihm das Publikum gerne folgt auf seiner Nabelschau der neuen gesellschaftlichen Empfindlichkeit.

Anschaulich schildert Martin Frank, wie schwierig es heutzutage ist, mit fünf Freunden zu kochen. Die Frage im Vorfeld: „Was isst du nicht?“, war definitiv ein Fehler, denn nun werden allerlei Leiden und Glaubensfragen zum Essen ausgepackt. Gibt’s am Ende gar einen Bund Petersilie? Und zum Nachtisch Mikronährstoffe? „Ich hab noch nie eine Eisentablette gebraucht, bin als kleiner Bub in einen rostigen Nagel gestiegen“, trumpft Frank auf und plädiert für einfaches, authentisches Essen. So wie beim örtlichen Italiener, da gibt es authentische Pizza und Pasta, „aber der Wirt kommt aus Straubing“.

