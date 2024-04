Ladendiebe werden in Verbrauchermarkt am Penzinger Feld erwischt

Ein Mann will einen Verbrauchermarkt verlassen, ohne eine bereits genaschte Schokolade zu bezahlen. Ein Paar versucht, Elektrogeräte zu stehlen.

In der zweiten Tageshälfte des Freitags haben sich gleich zwei Fälle von Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt am Penzinger Feld im Landsberger Osten ereignet. In einem Fall versuchte ein Pärchen aus Landsberg laut Polizei, Elektrogeräte im Wert von rund 50 Euro zu entwenden.

In einem weiteren Fall bediente sich ein 47-jähriger Österreicher in der Süßigkeiten-Abteilung des Geschäfts. Er wollte den Laden verlassen, ohne eine bereits genaschte Schokolade im Wert von unter 2 Euro zu bezahlen. Gegen alle Personen wurde ein Hausverbot ausgesprochen, teilt die Polizei mit. (AZ)

