Lärm und schwere Fahrzeuge: 419 Unterschriften gegen die Montagsdemos

Vor allem Anwohnende der Landsberger Altstadt fordern schärfere Auflagen. Wie Landratsamt und Polizei darauf reagieren.

Es sind 419 Unterschriften, die Alexandra Högner und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter vom Bürgerforum dieser Tage im Landratsamt übergeben haben. 419 Unterschriften, vorwiegend von Anwohnern der Landsberger Altstadt, die sich gegen Lärm und schwere Fahrzeuge bei den Montagsdemos aussprechen und Stadt, Landratsamt und Polizei zum Handeln auffordern. Denn auch wenn die montäglichen Demonstrationen mittlerweile andere Routen nehmen und weniger Fahrzeuge und Personen daran teilnehmen, wünscht sich das Bürgerforum künftig ein anderes Vorgehen. Unsere Redaktion hat Landratsamt und Polizei dazu befragt.

Die Unterschriftenlisten lagen in drei Geschäften in der Landsberger Innenstadt aus. Die Unterzeichner bitten unter anderem darum, schwere Fahrzeuge bei den Montagsdemos aus der Fußgängerzone inklusive Hauptplatz, Hinteranger und Vorderanger fernzuhalten. Gleichzeitig sollen ruhestörende Geräte wie Lautsprecher, Trommeln, Hupen oder Fanfaren verboten und eventuell Dezibel-Messungen durchgeführt werden. Als Beispiel nennen Alexandra Högner, Hermine Eicke und Thomas Reddig ein ehemaliges Militärfahrzeug mit Mindelheimer Kennzeichen, das immer wieder für Ärger sorgte. Unter anderem habe der Fahrer beim Warten auf den Start einer Demo 20 Minuten den Motor laufen lassen. Zudem stelle das große Gefährt eine Gefahr für Fußgänger dar.

Hermine Eicke, Thomas Reddig und Alexandra Högner (v. links) vom Bürgerforum wehren sich gegen die motorisierten Montagsdemos in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Die Montagsspaziergänger um den impfkritischen Arzt Rolf Kron aus Kaufering treffen sich nach wie vor jeden Montag und ziehen durch Landsberg. Zwischenzeitlich hatten sich ihnen Landwirte und Handwerker angeschlossen, die vorwiegend gegen die Politik der Ampel-Regierung protestierten. Bis zu 50 Traktoren, Lastwagen und andere Fahrzeuge waren an manchen Tagen unterwegs. Der Demonstrationszug erstreckte sich mitunter vom Hauptplatz bis zum Sandauer Tor – Hupkonzert, Krach und Dieselgeruch inklusive.

Die Listen nimmt die persönliche Referentin des Landrats entgegen

Dagegen wehren sich die Anwohnenden mit ihren Unterschriften. Die Listen wollten Alexandra Högner, Hermine Eicke und Thomas Reddig Landrat Thomas Eichinger (CSU) persönlich übergeben. Doch der ließ sich von seiner persönlichen Referentin und dem für das Versammlungsrecht zuständigen Abteilungsleiter vertreten. "Der Landrat ist nicht zuständig für die Annahme von Unterschriftenlisten", sagt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts. Dennoch habe man die Unterschriften entgegengenommen und zwei Stunden mit den Vertretern des Bürgerforums gesprochen. Alexandra Högner ist enttäuscht darüber, dass sich der Landrat keine Zeit für die Anliegen der Altstadtbewohner nimmt. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) habe sich zumindest die Sorgen in einem persönlichen Gespräch angehört.

Die Vertreter des Bürgerforums kritisieren, dass sich Stadt, Landratsamt und Polizei gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben. Sie berichten von anderen Städten wie Bad Tölz oder Memmingen, die ähnliche Demonstrationen mit schärferen Auflagen belegen. "Warum ist das nicht in Landsberg möglich?", fragen sie. Die Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel (Grüne) aus Kaufering hatte dazu eine Anfrage bei der Staatsregierung gestellt. Die motorisierten Demos mit Traktoren, Lastwagen und Autos in der Altstadt seien zwar nicht zu verbieten, so die Antwort, allerdings könnten Auflagen hinsichtlich Lärm und unnötigem Motorlaufenlassens oder Hupens gemacht werden.

Unter anderem die Teilnahme dieses ehemaligen Militärfahrzeugs stört die Vertreter des Bürgerforums. Foto: Thorsten Jordan

Wie Pressesprecher Wolfgang Müller gegenüber unserer Redaktion sagt, sind in den Kooperationsgesprächen zwischen Versammlungsleitung und Landratsamt auch Lärm und Hupen immer wieder ein Thema gewesen. Ein generelles Verbot sei aber nie Teil der Auflagen gewesen. "Das müsste dann auch kontrolliert werden", sagt Müller. Und das sei laut Polizei nicht durchführbar. Für die Überprüfung und Einhaltung der Auflagen sei die Polizei zuständig. Aufgrund der Erfahrungen der Montagsdemos könnte die Situation in Zukunft aber anders bewertet werden, sagt der Sprecher des Landratsamts.

Martin Heinrich, der stellvertretende Leiter der Landsberger Polizeiinspektion, hat die Montagsdemos regelmäßig begleitet. Sie seien mit einem großen Personalaufwand seitens der Polizei verbunden. Zwei Streifenwagen begleiten den Zug (am Anfang und am Ende), zudem müssten Kreuzungen von anderen Kolleginnen und Kollegen abgesichert werden. Zusätzliche Kontrollen, zum Beispiel ob während des Demonstrationszugs gehupt wird, seien nur mit noch mehr Personal durchführbar. Zudem hält Heinrich es für fragwürdig, ob ein Hup-Verbot vor Gericht standhalten würde.