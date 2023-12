Landsberg

Landestheater Schwaben präsentiert das Sozialdrama „Transit Woyzeck“

Plus Das Landestheater Schwaben adaptiert Georg Büchners Stück in die Moderne. Die Strukturen haben sich dabei kaum verändert.

Das ständig, ohne innere Überzeugung, aufgesagte „Ich kann, ich will, ich muss“ zieht sich wie ein roter Faden durch das von Schizophrenie, Elend und Armut geprägte Leben des Franz Woyzeck. Dieses fragile Konstrukt, das ihn von Job zu Job hetzen lässt, ihm jedoch auch ein gewisses Festhalten gewährt, hält - bis die Struktur dieses Lebens auseinanderbricht. Der Arzt und Philosoph Georg Büchner hat dieses „Arme Leute Drama“ in aneinander gereihten Szenen fragmentarisch geschrieben und bis zu seinem frühen Tod 1837 als 24-Jähriger nicht mehr vollendet. Die Schauspielerin Levi Roberta Kuhr wie auch ihre beiden Kollegen Sebastian Egger und Michael Naroditski beeindruckten im fast ausverkauften Stadttheater mit grandiosem Spiel, in vielen von Büchner übernommenen 27 Szenen und Rollen.

Als lebensgroße Puppe wird Christian, Maries unehelicher Sohn, bespielt, der zwischen zärtlichen Liebesbezeugungen seiner überforderten Mutter und ihren eigenwilligen Erziehungsmaßnahmen in prekären Wohnverhältnissen aufwächst. Die den Szenenablauf unterstützenden Requisiten des von Intendantin Christine Hofer inszenierten Gesellschaftsdramas lassen Raum für die Entfaltung der Randfiguren. Das aneinander Vorbeireden aller Beteiligten symbolisiert die Einsamkeit Woyzecks, der von seinem Sold als einfacher Soldat, von dem er seine Geliebte Marie und das Kind mitversorgt, nicht leben kann. Er verdingt sich als Diener beim - ihn ständig verhöhnenden - Hauptmann und stellt sich außerdem als medizinisches Versuchskaninchen zur Verfügung. Von den Regimentärzten mit skurrilen Untersuchungsmethoden gedemütigt, schleppt er die Pakete mit dem verordneten Dosenfraß an (bei Büchner ist es die täglich verabreichte Erbsenration), den er in der Mikrowelle erwärmt, bis zum Erbrechen in sich hinein löffelt.

