Landjugend Hohenfurch singt ausländerfeindlichen Song bei Umzug

Plus Nach dem Umzug am Lumpigen Donnerstag gibt es nun Ärger: Eine Gruppe singt ein Lied mit, das zwar viral geht, aber ausländerfeindlich ist.

Von Alexandra Lutzenberger

Es war ein schöner, langer und eigentlich sehr friedlicher Umzug in Landsberg. Trotzdem muss sich jetzt die Polizei mit dem Faschingsumzugs am Lumpigen Donnerstag beschäftigen. Ist das Singen des ausländerfeindlichen Songs eine Straftat oder ist es einfach nur sehr geschmacklos? Zahlreiche Leserinnen und Leser und Umzugsbesucher hatten sich per Mail bei unserer Zeitung beschwert und zeigten sich entsetzt über das Singen eines Liedes, das den Text "Ausländer raus" hat. Auch die Polizei Landsberg ermittelt, bislang ging allerdings noch keine Anzeige ein und schaltet danach eventuell die Staatsanwaltschaft ein.

39 Gruppen waren beim Umzug in Landsberg mit dabei unter anderem auch die Landjugend aus Hohenfurch. Der Song, der im Moment im Internet viral geht, wurde auch am Donnerstag auf einem Wagen der Landjugend Hohenfurch gesungen. Der Veranstalter des Umzugs, der Faschingsverein Licaria, ist entsetzt und schließt die Gruppe künftig aus. Der Vereinsvorsitzende der Landjugend Hohenfurch entschuldigt sich und sagt, dass der Song künftig nicht mehr gespielt wird. Vermehrt wurde in Diskotheken und auf Veranstaltungen bereits zum Song "L`amour toujour" von Gigi D'Agostino die Parole „Ausländer raus“ gesungen. Eigentlich ein harmloses Lied, bislang. In rechtsextremen Kreisen (vor allem auch in den sozialen Medien) gilt es zwischenzeitlich als eine Art Nazi-Hymne. Zahlreiche Videos belegen das, inzwischen distanzieren sich aber viele oder haben angegeben, dass sie solche Veranstaltungen verlassen würden. Auch in einer Discothek nahe Fulda ist dies passiert und dort ermittelt die Staatsanwaltschaft. Parolen wie diese sollen auch nach dem Parteitag der Bayern-AfD im mittelfränkischen Greding in einer Diskothek skandiert worden sein. Dort ermittelt der Staatsschutz wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung.

