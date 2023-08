Drei Verkehrsunfälle am Sonntag im Landkreis

Am Sonntag ereignen sich in Prittriching, Schwabhausen und in Landsberg Verkehrsunfälle. Bei zwei werden Beteiligte leicht verletzt.

In Prittriching hat eine Autofahrerin nicht gesehen, dass ein Lastwagen vor ihr abbiegen wollte. Wie die Polizei Landsberg mitteilt, war ein 40-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann gegen 9.15 Uhr auf dem Gewerbering in Richtung Mering unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang wollte der Mann nach links in einen Feldweg abbiegen und verlangsamte deswegen seine Geschwindigkeit, ebenso wie zwei nachfolgende Fahrzeuge.

Eine weitere Autofahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war, überholte die drei Fahrzeuge und prallte mit dem links abbiegenden Lastwagen zusammen. Die 43-jährige Fahrerin blieb unverletzt, sowie der Fahrer des Lkws.Der Sachschaden beläuft sich gesamt auf rund 8000 Euro.

Rollerfahrer in Penzing stürzt in Kurve

Später an dem Tag hat sich ein 80-Jähriger mit seinem Roller verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann kurz vor zwölf mit seinem Roller auf der Staatsstraße 2054 von Penzing in Richtung Schwabhausen unterwegs. Aufgrund eines Luftaustrittes am Vorderreifen stürzte er in einer Rechtskurve und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden am Roller beläuft sich auf rund 600 Euro.

Radfahrer stürzt in Landsberg

Am Sonntagabend ist in Landsberg ein Mann mit seinem Fahrrad gestürzt. Wie die Polizei mitteilt fuhr der 22-Jährige gegen 17.35 Uhr auf dem Hauptplatz in südlicher Richtung. Auf Höhe der Salzgasse blieb er an einem Schild hängen, stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf rund 200 Euro. (AZ)