Landkreis Landsberg plant Berufsfachschule für Kinderpflege

Plus Der Fachkräftemangel in Kindergärten und Schulen ist deutlich spürbar. Was der Landkreis Landsberg dagegen tun möchte.

Von Thomas Wunder

Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger sind in Kindergärten und Schulen im Landkreis Landsberg gesucht. Denn auch in diesem Bereich herrscht Fachkräftemangel. Dem will der Landkreis jetzt entgegenwirken und beschäftigt sich mit der Errichtung einer Berufsfachschule für Kinderpflege. Doch bis zur Realisierung ist es noch ein weiter Weg, wie sich jetzt in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistags zeigte.

Dass eine solche Fachschule benötigt wird, darin waren sich die Mitglieder des Ausschusses einig. "Der Fachkräftemangel im Landkreis wird schlimmer werden", sagte Landrat Thomas Eichinger ( CSU). Daher habe man die Möglichkeit einer Berufsfachschule bereits mehrfach diskutiert. Landsberg sei einer der wenigen Landkreise in Bayern, der eine solche Einrichtung noch nicht hat. Möglich wäre eine Kooperation mit der am Klinikum geplanten Pflegeschule oder eine Erweiterung auf dem Gelände der Beruflichen Schulen.

