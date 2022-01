Landrat verbietet Corona-Spaziergänge am Montag in Landsberg

Kritiker der Corona-Maßnahmen dürfen ab sofort nicht mehr montags durch Landsberg spazieren. Landrat Thomas Eichinger nennt für die Entscheidung zum Verbot mehrere Gründe.

Seit Mitte Dezember finden sogenannte Spaziergänge in der Landsberger Altstadt statt. Bei den Teilnehmenden - zuletzt waren es mehr als 1000 - handelt es sich um Kritiker der von der Politik beschlossenen Corona-Maßnahmen. In einer Videobotschaft kündigte Landrat Thomas Eichinger ( CSU) am Mittwochabend an, diese Spaziergänge mit einer Allgemeinverfügung zu untersagen.

Eichinger betont in der Stellungnahme auf der Facebookseite des Landkreises, dass es das Recht eines jeden Einzelnen sei, zu demonstrieren, blickt aber mit Sorge auf die Entwicklung. "Ich habe große Sorge vor dem nächsten Montag und mache mir Sorgen, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet und die nötigen Abstände nicht eingehalten werden können", äußerte er. Er fürchte zudem, dass die Polizei mit der Menschenmenge im Einzelfall überfordert sein könnte, sollte die Zahl der Teilnehmenden noch weiter steigen. Eichinger ist zudem der Ansicht, dass die Spaziergänge nicht dazu beitragen, dass mehr Meinungsaustausch stattfindet. Er habe vielmehr das Gefühl, dass die Positionen immer konfrontativer und die Gräben tiefer würden.

Erstmals hatte es zuletzt eine Gegendemonstration zu den Corona-Spaziergängen in Landsberg gegeben. Foto: Christian Rudnik

Für ihn ist die Allgemeinverfügung auch ein "Zeichen der Solidarität" mit den Opfern der Pandemie aber auch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Pflege sowie bei Polizei und Rettungskräften, betont er. "Die Fallzahlen mit der Omikron-Variante steigen stark und wir können es uns nicht leisten, das große Mengen ausfallen", sagt er in seiner Videobotschaft.

Solidarität mit Opfern und Rettungskräften im Kreis Landsberg

Zuletzt hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die bisherige Entscheidung des Landratsamtes, keine Allgemeinverfügung zu erlassen, kritisiert. Am Montag hatte es in Landsberg erstmals eine Gegendemonstration gegeben. Das Bündnis "Landsberg bleibt bunt" hatte dazu aufgerufen, etwa 150 Personen folgten dem Aufruf. Demgegenüber standen rund 1200 Spaziergänger.

