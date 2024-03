Landratsamt und Finninger Start-up verkaufen Schoko-Cashews für den guten Zweck

Sophie, Prinzessin von Bayern, referiert im Landratsamt über die Entwicklungsziele der UN. Im Landkreis werden dafür Projekte mit einem Distrikt in Tansania umgesetzt.

Am vergangenen Donnerstag berichtete Sophie, Prinzessin von Bayern, im Landratsamt über die 17 Nachhaltigen-Entwicklungsziele, mit denen sie sich im Rahmen ihres Jobs bei den UN befasst hat. Die Zielsetzungen wurden im Jahr 2015 von 193 UN-Mitgliedsstaaten unterzeichnet und enthalten eine Vielzahl von Themen, die von Armut und Hungerbekämpfung über Bildung und Geschlechtergleichstellung bis zum Schutz von Umwelt und Klima reichen. Bis 2030 sollen sie umgesetzt werden. Auch der Landkreis und das Landratsamt engagieren sich in der Zielsetzung.

Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen 1 / 17 Zurück Vorwärts 1. Armut in all ihren Formen und überall beenden.

2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern.

5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen.

6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.

7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.

8. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.

10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern.

11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen.

13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen.

15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen.

16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.

17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen.

Von vielen Zielen sei man bei dem globalen Projekt weit entfernt

Mittlerweile sei Halbzeit bei dem Vorhaben. Coronapandemie und der Ukraine-Krieg haben das Erreichen der Ziele verzögert: Wenn es so weitergehe wie bisher, werden 2030 laut UN noch immer 575 Millionen Menschen in großer Armut und mehr als 600 Millionen in Hunger leben. Nur 15 Prozent aller formulierten Vorsätze sind den UN zufolge auf Kurs.

Bei der Geschlechtergleichstellung, für die sich Sophie international einsetzt, gehe es mit der Umsetzung allerdings viel zu langsam: „140 Jahre wird es bei derzeitigem Tempo dauern, bis Frauen in Macht- und Führungspositionen am Arbeitsplatz gleichberechtigt vertreten sind. Und 300 Jahre, bis die Kinderehe abgeschafft ist.“ Aber die Frauenrechtlerin sieht ein großes Potenzial in der jungen Generation von Frauen, die weltweit für ihre Rechte kämpfen. Auch im Klimaschutz gehe es zu langsam. "Eine schnelle Reduzierung der Treibhausgase ist dringend erforderlich." Die Luftverschmutzung führe zu 6,7 Millionen Todesfällen im Jahr.

Unter den rund 80 Gästen waren viele Engagierte, die sich im Landkreis in unterschiedlichen Themen einbringen: für Inklusion, für Senioren, für den Klimaschutz und die Fair Trade Initiative Dießen. Auch Vertreter von Vereinen wie Afrika-Hilfe Schondorf und Wings for Africa, dem Kloster St. Ottilien, der SDG-Initiative aus Windach, "Blue Community", den Omas for Future sowie der Hirschvogelstiftung gehörten zu den Gästen. Foto: Thorsten Jordan

Seit März gibt es die Regionenmarke Landsberg – Ammersee – Lech

Auch der Landkreis und das Landratsamt Landsberg setzten sich mit den Zielsetzungen auseinander. Hauptsächlich in einem Partnerprojekt mit dem Distrikt Newala in Tansania. So wurde nun das erste Produkt der Regionenmarke Landsberg – Ammersee – Lech bekannt gegeben: Mit dem Finninger Start-up Korosho bringt das Landratsamt gemeinsam ein Schoko-Cashew-Produkt auf den Markt und unterstützen damit den Distrikt. Die Cashews kommen vom Makonde-Plateau in Newala und sind dort die Haupteinkommensquelle der Bevölkerung.

Anstatt das mit geringen Löhnen und Großindustrialismus auszunutzen, möchte Christoph Heumos von Korosho durch die Zusammenarbeit etwas ändern. „Der Anbau von Cashews ist sehr aufwendig und arbeitsintensiv, da sie an hohen Bäumen wachsen und jede Frucht nur jeweils einen Kern hervorbringt.“ Der Marktpreis sei häufig zu niedrig im Vergleich zur investierten Arbeit. Darum werden seit März fair angebaute Cashews, überzogen mit Zartbitterschokolade von der Landsberger Chocolaterie, in den Landsberger Rewe-Filialen, im Rewe Utting, Edeka Schondorf, Rewe Eching, Edeka Rott und Edeka Issing verkauft. 10 Cent des Verkaufspreises jeder Packung Landkreis-Cashew werden zudem direkt an die Schulen in Newala gespendet.

Verantwortliche für die Wirtschaftsförderung und Regionenmarke: Kathrin Lenvain, Landrat Thomas Eichinger, Korosho-Gründer-Christoph Heumos und Miriam Anton, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik. Foto: Julian Leitenstorfer

Landkreis Landsberg arbeitet mit Partnerdistrikt in Tansania

Der Schwerpunkt bei der Zielumsetzung des Landratsamtes sei es, den Globalen Süden zu unterstützen, so Miriam Anton, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik. Innerhalb des Landratsamtes setzen sie zwar auf fairen Kaffee und nachhaltigen Bürobedarf, aber fokussieren sich allen voran auf ihren Partnerdistrikt. Durch die Einbindung der lokalen Gemeinschaften könne gezielter auf die Bedürfnisse und Perspektiven der Menschen vor Ort eingegangen werden, was idealerweise zu langfristigen positiven Veränderungen führt.

Neben dem Cashew-Projekt konzentriert sich die Entwicklungsarbeit zum Beispiel auf das Gesundheitssystem vor Ort. Die Gesundheitsversorgung in Tansania sei noch stark verbesserungsbedürftig, besonders für Frauen, so Anton. Es herrsche sowohl ein großer Mangel an Fachkräften als auch ein mangelhafter Standard der Ausstattungen in den Einrichtungen. So soll ein erster Schritt zur Verbesserung der Situation die Stromversorgung der Krankenstationen durch Solarmodule und Batterien, inklusive Ausbildung von Elektrikerinnen sowie Renovierung und Ausstattung mit modernen medizinischen Geräten sein. „Bei diesem Projekt steht uns das Landkreiskrankenhaus in Landsberg am Lech sowie das Kloster-Krankenhaus Ndanda in Tansania beratend zur Seite“, sagt Anton. Mit einer Summe von 100.000 Euro, die zu 90 Prozent vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert wird, soll das Projekt im April dieses Jahres starten.

Einen Höhepunkt sei nach einem Besuch einer Landratsamtdelegation in Newala im vergangenen Jahr der umgekehrte Besuch einer Gruppe aus Newala im Landkreis Landsberg im Sommer. Wer sich ärgere, nach dem Motto "Was will der Landkreis mit Entwicklungspolitik", solle mal darüber nachdenken, dass solche Projekte ja nachhaltig auch helfen können, die Länder lebenswert zu machen und das eigene Land zu entlasten, so Anton. (Mit PM)