Landsberg

11:27 Uhr

Landsberg: 15-Jähriger fährt am Geburtstag unter Drogeneinfluss Mofa

In Bayern darf man bereits mit 15 Jahren den Mofa-Führerschein machen. Ein Teenager wird an seinem Geburtstag in Landsberg kontrolliert und hat nun Ärger mit der Polizei.

Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer ist am Samstagmorgen in der Spöttinger Straße in Landsberg im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert worden. Das hat jetzt Folgen. Da der junge Mann nach Polizeiangaben Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum zeigte und zudem ein Drogen-Vortest positiv war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Teenager, der am Samstag seinen Geburtstag feierte, erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (lt) Lesen Sie dazu auch Hagenheim Motorradfahrer wird bei Unfall bei Hagenheim schwer verletzt

