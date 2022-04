Landsberg: Alkoholisierter Fahrer rammt drei geparkte Autos

Ein Autofahrer beschädigt in Landsberg drei parkende Fahrzeuge. Er war laut Polizei leicht alkoholisiert.

Ein Autofahrer hat am späten Mittwochabend bei einem Unfall in der Landsberger Innenstadt einen hohen Sachschaden angerichtet. Laut Polizei kam der 27-Jährige aus Landsberg mit seinem Wagen gegen 23.10 Uhr am Infanterieplatz von der Fahrbahn ab und prallte gegen drei dort geparkte Fahrzeuge.

Hinweise auf den Konsum von Drogen

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem Mann einen Atemalkoholwert von über 0,3 Promille fest. Zudem ergab ein Schnelltest Hinweise auf Drogenkonsum. Zum Nachweis des Blutalkoholwertes sowie des Rauschmittels wurde eine Blutentnahme veranlasst, teilt die Polizei mit, die auch den Führerschein des 27-Jährigen sicherstellte. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei mit rund 46.000 Euro beziffert. (lt)

